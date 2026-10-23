Ambrosetti vivió una nueva celebración de sus Fiestas Patronales con una jornada que tuvo como uno de sus principales atractivos el tradicional Festival de Jineteada y Clasificación a Cayastá. La propuesta convocó a vecinos y familias de la localidad y la región, en un encuentro dedicado a las costumbres criollas y las tradiciones populares.
Ambrosetti celebró sus Fiestas Patronales con una tradicional jornada de jineteada
La localidad reunió a vecinos, familias y amantes de las tradiciones criollas en el marco de sus Fiestas Patronales y del Festival de Jineteada y Clasificación a Cayastá. La jornada contó con la participación de autoridades locales y representantes del departamento San Cristóbal, además de reconocimientos vinculados con la cultura y la identidad santafesina.
Participaron de las actividades el senador provincial Felipe Michlig, el diputado Marcelo González y la presidenta comunal Dianela Michlig. También estuvo presente el presidente de la Sociedad Rural de San Cristóbal, Francisco Mayoraz.
El festival fue organizado por José Córdoba y Omar “Topo” Arriola, quienes trabajaron durante varios meses en la preparación de la propuesta, con el objetivo de ofrecer un espectáculo de calidad y generar un espacio de encuentro para la comunidad.
Reconocimiento a la trayectoria y las tradiciones criollas
Durante la jornada, el senador Felipe Michlig destacó el esfuerzo de los organizadores y el acompañamiento de las instituciones locales que colaboraron para concretar el evento. En ese sentido, remarcó la importancia de sostener este tipo de celebraciones, que contribuyen a preservar las tradiciones y la identidad de los pueblos.
En ese marco, Michlig, junto con el diputado Marcelo González y la presidenta comunal Dianela Michlig, entregó un reconocimiento a José Córdoba por su trayectoria y compromiso con la preservación de las tradiciones criollas.
Además, el senador hizo entrega a la Comuna de Ambrosetti de un cuadro al óleo enmarcado con la imagen del Brigadier General Estanislao López. La obra fue realizada por la Presidencia de la Cámara de Senadores de Santa Fe y busca poner en valor la historia y la identidad provincial.
El reconocimiento al prócer santafesino adquiere relevancia tras la sanción de la Ley Nacional N.º 27.827, que lo declaró “Héroe Nacional y Patriarca del Federalismo Argentino”.
El trabajo conjunto para concretar la celebración
La presidenta comunal Dianela Michlig agradeció la participación de los vecinos, que acompañaron la propuesta pese a las bajas temperaturas, y destacó el trabajo previo necesario para llevar adelante la jornada.
“Esto se trata de mucho trabajo y mucha coordinación. Sobre todo, de José Córdoba y de Topo Arriola, que hace muchos meses vienen organizando todo esto para brindarnos un espectáculo de primer nivel”, expresó.
Asimismo, reconoció la colaboración de las instituciones locales en distintas tareas, entre ellas el buffet, la venta de entradas, la coordinación y la organización general. También agradeció a los artistas que participaron de la celebración y a quienes acompañaron la iniciativa desde el Gobierno provincial y el ámbito legislativo.
Una apuesta a mantener viva la cultura local
La presidenta comunal reafirmó su intención de continuar promoviendo actividades que fortalezcan las tradiciones y generen espacios de participación comunitaria.
“Mientras esté como presidenta comunal y tengamos el apoyo del senador y el diputado, estos eventos se van a seguir haciendo en nuestra localidad. Porque hay que mantener viva nuestra cultura, nuestra tradición y nuestras costumbres”, sostuvo.
De esta manera, las Fiestas Patronales y el festival de jineteada volvieron a ofrecer un espacio para el encuentro de la comunidad y la transmisión de las tradiciones criollas, con la participación de organizadores, instituciones y vecinos de Ambrosetti.