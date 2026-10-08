Dolor en Maggiolo

Murió Ariel Medri, el formador de Maggiolo que llegó a Primera con River y luchaba contra la ELA

Luego de una carrera en el fútbol profesional y un recordado paso como formador juvenil en su querido pueblo, el exjugador santafesino murió este jueves, luego de una dura batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.