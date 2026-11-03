Cultura

Arroyo Seco será escenario de un nuevo capítulo de la miniserie "Gol Gana"

El tercer episodio de la miniserie santafesina se titulará "El fútbol, los mellis y mi vieja" y se rodará íntegramente en Arroyo Seco durante diciembre. La producción estará protagonizada por Mirta Busnelli y Diego Cremonesi, junto a artistas locales, y está basada en el libro de cuentos de Damián Andreoli.