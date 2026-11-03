La ciudad de Arroyo Seco será escenario del rodaje del tercer capítulo de "Gol Gana", una miniserie santafesina de seis episodios basada en el libro homónimo del escritor Damián Andreoli. La filmación se realizará íntegramente en la localidad durante diciembre y contará con las actuaciones de Mirta Busnelli y Diego Cremonesi, quienes compartirán pantalla con artistas locales.
Arroyo Seco será escenario de un nuevo capítulo de la miniserie "Gol Gana"
El tercer episodio de la miniserie santafesina se titulará "El fútbol, los mellis y mi vieja" y se rodará íntegramente en Arroyo Seco durante diciembre. La producción estará protagonizada por Mirta Busnelli y Diego Cremonesi, junto a artistas locales, y está basada en el libro de cuentos de Damián Andreoli.
El nuevo episodio llevará por título "El fútbol, los mellis y mi vieja" y continuará desarrollando el universo de historias que propone la producción, con el fútbol como punto de partida para abordar los vínculos familiares, los afectos y las experiencias que construyen la identidad de los pueblos y las comunidades santafesinas.
La presentación del proyecto se realizó en el Complejo Integral Los Tiburones de Arroyo Seco, con la participación de los protagonistas y representantes del ámbito cultural e institucional de la ciudad.
Una producción con identidad santafesina
La incorporación de Busnelli y Cremonesi suma dos reconocidas figuras de la actuación a una propuesta audiovisual que apuesta por las historias del interior y la participación de artistas de cada localidad donde se desarrolla.
Durante la presentación, Mirta Busnelli destacó el origen de la iniciativa y las oportunidades que genera para el sector artístico. "Gol Gana es un proyecto que surge del interior y que apuesta a producir y a generar oportunidades para tantos artistas y trabajadores. Eso es algo profundamente valioso y emocionante", expresó.
Por su parte, Diego Cremonesi valoró la posibilidad de realizar producciones audiovisuales fuera de los principales centros urbanos y rescatar elementos de la cultura popular. En ese sentido, señaló la importancia de contar historias vinculadas con "ese fútbol de campito que forma parte de la memoria cultural de Santa Fe y de todo el país".
Del libro a la pantalla
"Gol Gana" está integrada por seis capítulos inspirados en relatos del libro de Damián Andreoli, que reúne once cuentos ambientados en distintas localidades de la provincia. Las historias tienen como eje al fútbol, pero también exploran las relaciones entre clubes, barrios, pueblos y familias.
La obra fue incorporada al Plan Provincial de Lectura 2026 y, en ese marco, se distribuyeron 1.800 ejemplares en establecimientos educativos de Santa Fe. La iniciativa busca acercar la literatura a los estudiantes y generar nuevas experiencias de lectura a partir de relatos vinculados con las realidades y las identidades locales.
La presentación del libro recorrió distintas localidades, entre ellas Rosario, Santa Fe, Arroyo Seco, General Lagos, Casilda, Villa Constitución, Venado Tuerto, Hughes, Acebal, Fighiera, Los Quirquinchos, Cañada de Gómez y Villa Gobernador Gálvez.
Arroyo Seco, escenario del nuevo episodio
El rodaje del tercer capítulo se desarrollará durante diciembre y tendrá como escenario distintos espacios de Arroyo Seco. Además de los protagonistas principales, participarán artistas locales, en una producción que busca integrar talentos y trabajadores culturales de la región.
La llegada del equipo de filmación también representa una oportunidad para dinamizar la actividad cultural y generar movimiento económico en la ciudad, a partir de la participación de artistas, técnicos y otros trabajadores vinculados con la producción audiovisual.
El episodio "El fútbol, los mellis y mi vieja" se sumará así a una miniserie que propone recuperar, desde la ficción, historias cotidianas del interior santafesino, con el fútbol como elemento de encuentro y parte de la memoria colectiva.