Rosario 2025: autonomía, proyectos y una ciudad en transformación
Después de décadas de pedirlo y, en parte gracias a la reciente Reforma Constitucional, la ciudad logró la autonomía municipal. Mientras celebró sus 300 años de vida, también padeció problemas con las fuerzas de seguridad y aumento de casos de sífilis. En la plana política las elecciones dejaron un mapa renovado donde los partidos tradicionales deberán dialogar con LLA para gestionar.
Rosario alcanzó su anhelo de la Autonomía Municipal.
Como es natural en los balances, en especial los contables, los números suelen ser claves para explicar el pasado, pero también para alertar sobre el futuro. Y en el caso de la ciudad de Rosario esta no es la excepción. Con números claros en 2025 la ciudad avanzó en postergados anhelos institucionales, redefinió su mapa político y celebró alojar a miles de deportistas internacionales.
También enfrentó problemas con sus fuerzas de seguridad, acusadas de robar dinero al Estado, y con su ciudadanía, que al igual que en otros puntos del país bajó en los cuidados, elevando las tasas de contagio de enfermedades que en otro momento no eran parte de la agenda periodística.
3, el número de la autonomía
El 3 de diciembre el intendente Pablo Jakvin firmó y promulgó la ordenanza que días antes se había aprobado en el Concejo Municipal para dotar a la ciudad de la tan anhelada autonomía municipal. La ordenanza fue el inicio formal del proceso de redacción de una Carta Orgánica municipal que será la base de la nueva configuración legal e institucional del gobierno local.
Durante el debate legislativo algunos bloques opositores expresaron críticas y reservas sobre el alcance de ciertas facultades y la rapidez del proceso. Sin embargo, la ordenanza tuvo un apoyo amplio, algo que fue visto por el oficialismo como señal de consenso político, aunque también trajo cuestionamientos de sectores disidentes sobre mecanismos de control y equilibrio fiscal.
Con la autonomía, Rosario podrá hacer las normativas y organizar con mayor independencia del Ejecutivo provincial temas que impactan directamente en la vida cotidiana de sus habitantes: desde la posibilidad de una policía municipal hasta la administración de servicios y tributos locales.
Este cierre del año encuentra a funcionarios y legisladores preparando la agenda técnica para la próxima etapa: la conformación de comisiones, consultas sectoriales y la eventual elección de convencionales que definirán la futura Carta Orgánica.
300, el número en la torta de cumpleaños
Durante todo el año la Municipalidad fijó sus acciones alrededor del Tricentenario de lo que algunas personas dentro del estudio de la historia santafesina reconocen como la fecha de inicio de poblamiento que llevó más tarde el nombre “Rosario”, la ciudad nunca fundada, pero que tiene registros de primeros pobladores en 1725. De ahí la fecha.
Rosario vivió una jornada inolvidable en la celebración central de su Tricentenario.
El gobierno encargó un ambicioso programa de obras públicas -algunas completas y otras en pendiente- para transformar el casco histórico de la ciudad. Incluyó renovaciones integrales en espacios emblemáticos como la Plaza 25 de Mayo, el Pasaje Juramento, la Catedral, el Palacio Municipal, el Cultural Fontanarrosa, Puerto Joven y la Tecnoteca (escuela municipal innovadora de tecnología y oficios digitales), entre otras obras y acciones.
La intervención buscó articular restauración patrimonial, mejoras urbanas y puesta en valor de los puntos neurálgicos de la ciudad. En paralelo, hubo un calendario de actividades culturales, recitales masivos con la presencia de Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto, entre otros artistas, además de recorridos guiados para la ciudadanía.
38,9%, el porcentaje del nuevo mapa político
Casi 39% de los votos obtuvo la lista de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario durante las elecciones de concejales de junio. Encabezada por el conductor televisivo Juan Pedro Aleart y en línea con una campaña que declaraba “Aleart es Milei” en sus carteles de propaganda fue la fuerza más votada de la ciudad. En segunda posición quedó el frente Fuerza Patria, con alrededor de 31,8% de los votos, seguido por Provincias Unidas que alcanzó aproximadamente 15,6%, en un duro revés para el oficialismo local y provincial.
Al igual que en otros distritos, la participación no fue alta, y el mapa de calor del voto arrojó marcadas diferencias. La Libertad Avanza dominó en muchos de los circuitos del norte y noroeste, mientras que Fuerza Patria mantuvo una presencia fuerte en sectores del sur y este de la ciudad. Provincias Unidas tuvo mejor performance en algunos sectores del centro y macrocentro.
Estos resultados se cristalizaron semanas atrás cuando asumieron los y las nuevas concejalas, en un Concejo Municipal que ya no tiene mayoría del oficialismo luego de la irrupción de LLA, quien ya contaba con dos representantes. El nuevo mapa político “de tercios” quedó confirmado cuando le otorgaron la segunda vicepresidencia del cuerpo legislativo a Aleart.
14, el número del escándalo en la Policía
Son 14 los policías investigados por malversar 300 millones de pesos por “cargas fantasmas de combustible”, en un expediente judicial que sacudió las estructuras internas de la policía en Rosario durante 2025. La fiscalía destacó la complejidad del entramado investigado y la necesidad de controles más estrictos sobre recursos, procedimientos y transparencia administrativa.
Hay 14 policías investigados por malversar 300 millones de pesos.
Entre auditorías, una intervención y muchas internas por las reformas del gobierno de Pullaro, la decisión desde la provincia fue cambiar la conducción de la Unidad Regional II que se encarga de la seguridad en Rosario. En noviembre Guillermo Solari fue presentado como nuevo jefe junto a Hernán Rammuno como subjefe.
2.500, el número del deporte
Ese fue el total aproximado de atletas que participaron de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025, realizados en septiembre con Rosario como sede principal, en un evento que incluyó más de 55 disciplinas olímpicas y paralímpicas.
La semana de competencias dinamizó la actividad turística de la ciudad, con ocupación hotelera superior al 80 %, flujo constante de visitantes y un impacto significativo en gastronomía, transporte y otros servicios. La recepción masiva en el Fan Fest y las ceremonias de apertura y cierre destacaron a Rosario como un centro de eventos de repercusión nacional.
Además de la dimensión deportiva, los JADAR impulsaron actividades complementarias: clínicas deportivas, encuentros con estudiantes y jornadas de inclusión, generando un efecto multiplicador que trascendió los estadios y se extendió a barrios y clubes de la ciudad.
0,5: el número y la preocupación
Ese fue el umbral epidemiológico que Rosario logró mantener por quinto año consecutivo en la sífilis congénita, con menos de 0,5 casos por cada 1.000 nacidos vivos, cumpliendo con la meta establecida por la Organización Panamericana de la Salud. El número surgió como dato positivo en un contexto de aumento general de casos de la enfermedad en Argentina.
Hasta la semana 44 de 2025, Nación estimó un total de 36.702 casos de sífilis en el país, casi igualando el récord histórico de 36.917 casos de 2024. Rosario siguió esa tendencia con un incremento sostenido en diagnósticos, lo que generó preocupación entre autoridades sanitarias y especialistas. Y puso el foco en aumentar los chequeos de todas las personas adultas. Eso incluye a las parejas de las personas embarazadas para evitar contagios al bebé.
Desde 2024 la ciudad reforzó sus acciones de detección masiva por fuera del centro y las fechas tradicionales (ubicadas en diciembre), ya que entendieron que muchas personas no se movilizaban hasta allí para hacer los testeos.
Entre las explicaciones, las autoridades apuntaron a la baja percepción del riesgo y pidieron a todas las instituciones aportar en abrir las charlas de prevención. Eso, mientras intentan aumentar la detección temprana y lograr que las personas que se contagiaron completen los tratamientos y no vuelven a infectarse, algo que fue parte de la estadística en 2025.