Tiempo de balances

Rosario 2025: autonomía, proyectos y una ciudad en transformación

Después de décadas de pedirlo y, en parte gracias a la reciente Reforma Constitucional, la ciudad logró la autonomía municipal. Mientras celebró sus 300 años de vida, también padeció problemas con las fuerzas de seguridad y aumento de casos de sífilis. En la plana política las elecciones dejaron un mapa renovado donde los partidos tradicionales deberán dialogar con LLA para gestionar.