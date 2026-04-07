Medio Oriente

"Vivir bajo misiles": el testimonio de un veterinario santafesino en Dubái en plena guerra

El veterinario venadense Santiago Bachmann, radicado parte del año en Dubái, relató cómo vivió los ataques con misiles y drones en el marco del conflicto en Medio Oriente, la adaptación de la vida cotidiana bajo alerta y el impacto de esta experiencia, que ya forma parte de la nueva edición de su libro autobiográfico.