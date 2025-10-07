Bella Italia celebró sus 144 años con música, tradición y gran convocatoria

La localidad de Bella Italia se vistió de fiesta para conmemorar con gran entusiasmo sus 144 años de existencia, un evento que coincidió con la celebración de sus Fiestas Patronales en honor a San Francisco de Asís.
La comunidad festejó sus 144 años en el marco de las Fiestas Patronales en honor a San Francisco de Asís. Una multitud se reunió para disfrutar de La Contra y Agrupación Gerardo, en una noche que reafirmó la unión y el fuerte sentido de pertenencia de la comunidad. La Pastoral de la Capilla gestionó la cantina.
La localidad de Bella Italia se vistió de fiesta para conmemorar con gran entusiasmo sus 144 años de existencia, un evento que coincidió con la celebración de sus Fiestas Patronales en honor a San Francisco de Asís.
La jornada se convirtió en una memorable velada de encuentro, música y reafirmación de los lazos comunitarios.
La celebración, que atrajo a vecinos y visitantes de la región, se llevó a cabo en un ambiente de alegría palpable, reflejando la rica historia y la identidad de la localidad.
El punto culminante de la noche fue el show musical, que puso a vibrar al público presente:
La reconocida banda La Contra, proveniente de la ciudad de Santa Fe, ofreció un electrizante repertorio que fue el deleite de los asistentes.
También se presentó la Agrupación Gerardo, oriunda de Rafaela, sumando su energía al festejo con su propuesta musical.
Un elemento fundamental de la celebración fue la cantina, cuya organización estuvo a cargo de la Pastoral de la Capilla San Francisco de Asís. Su dedicación no solo proveyó un servicio vital a los asistentes, sino que también generó un valioso espacio de colaboración comunitaria, sumando calidez y un sentido de propósito al evento.
Desde la organización del evento, se destacó el éxito de la convocatoria y el espíritu de la jornada. Se hizo un especial agradecimiento a cada persona que participó, colaboró y disfrutó, reconociendo su rol esencial en la vitalidad de la comunidad.
La celebración no solo honró el aniversario de la fundación de Bella Italia y su patrono, sino que también reafirmó los valores de unidad, alegría y fuerte sentido de pertenencia que son pilares de la localidad, proyectando su rica historia hacia el futuro.
