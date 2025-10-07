Departamento Castellanos

Bella Italia celebró sus 144 años con música, tradición y gran convocatoria

La comunidad festejó sus 144 años en el marco de las Fiestas Patronales en honor a San Francisco de Asís. Una multitud se reunió para disfrutar de La Contra y Agrupación Gerardo, en una noche que reafirmó la unión y el fuerte sentido de pertenencia de la comunidad. La Pastoral de la Capilla gestionó la cantina.