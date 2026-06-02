En el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario, el jefe del cuartel de Venado Tuerto, Francisco Acrap, compartió una reflexión sobre la tarea cotidiana de la institución, el vínculo con la comunidad y el rol silencioso pero fundamental de las familias que acompañan a cada integrante del cuerpo activo.
Día Nacional del Bombero Voluntario: "La familia es el sostén fundamental"
El jefe del cuartel de Venado Tuerto reflexiona sobre el rol esencial de las familias y el vínculo con la comunidad.
En diálogo con “A Pesar de Todo” (LT29), Acrap agradeció el reconocimiento de los vecinos y remarcó que desde la institución buscan mantener un contacto cercano con la ciudadanía. “Tratamos de llegar lo más posible a nuestros ciudadanos y la ciudad también responde”, expresó.
En este marco, el jefe bomberil señaló que esta fecha no solo representa una jornada de celebración, sino también un momento para valorar el esfuerzo de quienes integran la institución y de quienes los acompañan desde sus hogares.
“La reflexión que se puede hacer es, en principio, de agradecimiento hacia la población por cómo nos trata y, sobre todo, agradecer a los familiares de los bomberos”, sostuvo Acrap. En ese sentido, destacó a quienes “se quedan en su casa esperando que el bombero vuelva, que vuelva bien, que vuelva sano”, y también comprenden cuando deben retirarse de reuniones, cumpleaños o cenas porque alguien necesita asistencia.
“La familia es el sostén y el pilar fundamental de cada uno de los integrantes del cuerpo activo”, remarcó.
Un cuerpo activo con 75 bomberos
Actualmente, el cuartel de Venado Tuerto cuenta con 75 bomberos voluntarios, un número que Acrap detstacó como importante y necesario para la ciudad, debido a la cantidad y magnitud de las intervenciones que deben atender.
“Tenemos que considerar que no siempre están todos, entonces es un número razonable para esta localidad”, explicó.
De ese total, 30 son mujeres. Acrap recordó que la incorporación femenina comenzó en el año 2000 y que, desde entonces, las mujeres fueron ocupando distintos lugares dentro del escalafón. “Siempre se las instruyó con las mismas condiciones que los varones y han tenido las mismas oportunidades”, destacó.
Equipamiento, vehículos y un nuevo chasis
Sobre la situación del equipamiento, Acrap explicó que los vehículos se intentan mantener en las mejores condiciones posibles, aunque reconoció que en las últimas décadas no se pudieron adquirir unidades cero kilómetro.
Las últimas incorporaciones fueron vehículos usados traídos de Holanda, en buen estado. Sin embargo, adelantó que recientemente pudieron comprar un chasis nuevo, al que se le colocará equipamiento específico. “De eso ya vamos a tener novedad en unos días más”, anticipó.
En cuanto a la protección personal, indicó que todos los bomberos cuentan con su equipo, aunque algunos elementos sufren mayor deterioro por el uso y el desgaste propio de la actividad.
El campo de entrenamiento, una obra a largo plazo
Acrap también se refirió al proyecto del campo de entrenamiento para bomberos en Venado Tuerto, una iniciativa que viene avanzando, aunque requiere una fuerte inversión.
“El campo de entrenamiento lleva mucha inversión y es un proyecto a largo plazo”, explicó. En ese marco, valoró el apoyo de la provincia y del municipio, y señaló que se están gestionando nuevos subsidios para continuar con las obras.
Hasta el momento, se avanzó con un módulo de simulación, el cerramiento, trabajos internos, la colocación de una bomba y un tanque. “Estamos avanzando bastante bien, pero es cuestión de tiempo, sobre todo por los altos costos que tiene”, indicó.
Cabe señalar que drante los actos realizados en horas de la mañana en el cuartel de calle Italia 570, el intendente Leonel Chiarella anunció la puesta en marcha de la segunda etapa de trabajo en este predio.
Los perros K9
En coincidencia con el Día Nacional del Perro, Acrap también destacó el trabajo de la división K9, integrada por perros entrenados para tareas de rastreo y búsqueda de personas.
“No nos podemos olvidar de los K9, que son un compañero más y muchas satisfacciones nos han dado, sobre todo en los momentos donde necesitamos rastrear o buscar gente”, sostuvo.
Actos, desfile y raviolada
La conmemoración comenzó este martes a las 8 con el acto protocolar en el cuartel, seguido por el tradicional desayuno con chocolate en la institución.
Además, Acrap anticipó que el sábado realizarán un desfile por la tarde desde Belgrano y Mitre hacia la plaza, donde se hará una ofrenda floral. Luego habrá una pequeña caravana. Para el domingo está prevista la tradicional raviolada al mediodía, con tarjetas aún disponibles para quienes quieran adquirirlas en el cuartel.
Una intervención que marcó su vida
Consultado por una experiencia riesgosa de su trayectoria, Acrap recordó un incendio ocurrido hace casi 20 años en una planta de silos, cuando se quemó una secadora camino al cementerio. Allí sufrió un problema con el equipo de respiración y se quedó sin aire mientras estaba en la parte superior de la estructura.
“Fue un momento crítico, del cual a veces me acuerdo porque la verdad estaba muy desesperado”, relató. Según contó, tenía colocado un cabo de vida, pero el nudo estaba del lado de atrás y no podía desatarlo. En medio de la situación, pidió a sus compañeros que lo soltaran porque quería saltar desde arriba. “Por suerte no me soltaron y gracias a eso creo que te lo estoy contando en este momento”, recordó.
Acrap afirmó que esa experiencia le dejó una enseñanza profunda: “Siempre el equipo, siempre el trabajo en conjunto, siempre tu compañero que está al lado tuyo y que no te suelta la mano”.