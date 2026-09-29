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Bryan J. Mayer propone darle a la GUR protocolos pendientes y evaluar armas no letales

El dirigente advirtió que, a casi 20 años de la creación de la Guardia Urbana Rafaelina, sus agentes todavía enfrentan situaciones de riesgo sin protocolos específicos para determinados casos de flagrancia, agresiones o amenazas. También señaló que existen antecedentes de agentes que debieron afrontar denuncias o actuaciones judiciales sin respaldo institucional.