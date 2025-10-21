#HOY:

Entradera en una carnicería de Casilda: dos delincuentes armados se llevaron dinero y medio costillar

El hecho ocurrió durante el fin de semana en un local comercial de esa localidad cabecera del departamento Caseros. Los ladrones continúan prófugos. Interviene el Ministerio Público de la Acusación.

Zona en la que ocurrió el hecho.
 10:11
Por: 

Este sábado por la tarde se registró un violento robo a mano armada en una carnicería ubicada en Bv. Villada al 2700 en Casilda. Pasadas las 19, un supuesto cliente ingresó al local y mientras era atendido, entró otro sujeto portando un arma de fuego, quien amenazó y obligó al propietario a dirigirse a la parte trasera del comercio, junto a una empleada.

En ese ínterin, los delincuentes comenzaron a exigir a punta de pistola distintas pertenencias. Dentro de lo sustraído se llevaron teléfonos celulares, dinero en efectivo, un posnet de aplicación de pago y medio costillar.

El alerta radial llegó de inmediato a las fuerzas policiales. Créditos: Flavio RainaLos asaltantes ingresaron a punta de pistola a plena luz del día. Crédito: Flavio Raina

Luego del ilícito, los autores se dieron a la fuga y; hasta el momento, se desconoce su paradero. El hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio Público de la Acusación, que dispuso la intervención de la Brigada Operativa de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de avanzar en las tareas investigativas. El caso fue caratulado como Robo Calificado y la investigación continua en curso.

Por otra parte, se solicitó la colaboración del Área de Cámaras de Seguridad de la Municipalidad de Casilda, cuyos registros ya están siendo analizados en el marco de la causa.

