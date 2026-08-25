La Municipalidad de Casilda firmó un convenio con la Dirección Provincial de Vialidad para llevar adelante una importante obra de reacondicionamiento, alteo y conformación del gálibo en un tramo de la Ruta Provincial 19-S. Dicho acuerdo fue rubricado por el intendente Guillermo Franchella, junto al secretario de Gobierno Horacio Distefano y la secretaria de Planificación Territorial Maricel Cervigni.
Casilda firmó un convenio con Vialidad Provincial para reacondicionar la Ruta 19-S
Se trata de una obra que permitirá mejorar la transitabilidad, el escurrimiento del agua y las condiciones generales de seguridad del camino. Con una inversión de más de $214 millones y un plazo de ejecución de 120 días.
Según manifestaron las autoridades presentes, los trabajos permitirán mejorar las condiciones de circulación y el escurrimiento del agua, con intervenciones sobre las cunetas, la calzada y distintos sectores del camino.
La obra contempla la extracción y distribución de suelo, compactación, construcción de una nueva alcantarilla de hormigón y la conformación del gálibo. A su vez, se realizará el retiro de los bordos que actualmente dificultan el correcto escurrimiento del agua de lluvia.
Con una inversión de más de $214 millones y un plazo de ejecución de 120 días, esta intervención representa una mejora concreta en la infraestructura vial de toda la zona de influencia.