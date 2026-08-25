#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
En el sur provincial

Casilda firmó un convenio con Vialidad Provincial para reacondicionar la Ruta 19-S

Se trata de una obra que permitirá mejorar la transitabilidad, el escurrimiento del agua y las condiciones generales de seguridad del camino. Con una inversión de más de $214 millones y un plazo de ejecución de 120 días.

La intervención representa una mejora concreta en la infraestructura vial de toda la zona de influencia.La intervención representa una mejora concreta en la infraestructura vial de toda la zona de influencia.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Municipalidad de Casilda firmó un convenio con la Dirección Provincial de Vialidad para llevar adelante una importante obra de reacondicionamiento, alteo y conformación del gálibo en un tramo de la Ruta Provincial 19-S. Dicho acuerdo fue rubricado por el intendente Guillermo Franchella, junto al secretario de Gobierno Horacio Distefano y la secretaria de Planificación Territorial Maricel Cervigni.

Según manifestaron las autoridades presentes, los trabajos permitirán mejorar las condiciones de circulación y el escurrimiento del agua, con intervenciones sobre las cunetas, la calzada y distintos sectores del camino.

Mirá tambiénRafaela fue sede de una jornada regional para coordinar acciones frente al riesgo hídrico

La obra contempla la extracción y distribución de suelo, compactación, construcción de una nueva alcantarilla de hormigón y la conformación del gálibo. A su vez, se realizará el retiro de los bordos que actualmente dificultan el correcto escurrimiento del agua de lluvia.

Con una inversión de más de $214 millones y un plazo de ejecución de 120 días, esta intervención representa una mejora concreta en la infraestructura vial de toda la zona de influencia.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Caseros

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro