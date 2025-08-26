En el nombre del Padre: es santafesina la Mejor Canción Pop en los "Grammy de la música católica"

La primera edición de los Catholic Music Awards, conocidos popularmente como los “Grammy de la música católica”, pusieron a la localidad de Piamonte en lo alto de la plana internacional.
A fines de julio Aldana Canale, joven oriunda de la localidad de Piamonte, recibió el premio en los Catholic Music Awards realizados en Roma. El evento reunió a 1500 artistas de todo el mundo que compitieron en 19 categorías.
Aldana Canale, cantautora y misionera digital oriunda de la localidad del departamento San Martín, fue ganadora del premio a "Mejor Canción Pop" con su canción "En Ti Confío" en el evento celebrado en Roma, Italia, a fines del mes de julio.
“Fue una gran sorpresa. Estoy contenta y agradecida. Es como una confirmación e impulso a hacer mas música”, le dijo emocionada la joven de 26 años a este medio.
Aldana Canale, cantautora y misionera digital oriunda de Piamonte, consiguió un importante reconocimiento internacional al ganar el premio a "Mejor Canción Pop" en los Catholic Music Awards. La edición reunió a 1500 artistas de todo el mundo que compitieron en 19 categorías.
Los premios nacieron de la mano del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano y la Fundación Ramón Pané con la intención de aportarle mayor visibilidad a la música católica. Y el 27 de julio, la joven de 26 años del centro oeste santafesino se lució en una de las dos categorías en las cuales estaba nominada en la gala realizada en un auditorio cercano a la Plaza San Pedro.
“No lo esperaba. A fines del año pasado se dio a conocer esta edición. Fue una sorpresa para todos los músicos católicos. En junio me comunicaron que fui nominada a mejor cantante femenina y a mejor canción pop en español, categoría en la cual gané”, recordó.
El tema que forma parte de su primer álbum, “En ti confío”, fue la canción que le valió la distinción. “Viaje en Roma para participar del jubileo de los misiones digitales que fue en julio. Es para quienes usan las redes sociales para comunicar la fe. La casualidad hizo que la entrega de premios era en la misma fecha, por lo que pude estar presente”, contó todavía con el orgullo que le generó haber estado en el lugar de los hechos.
Canale explicó que el origen de sus canciones se funda en su relación con Dios y la intención de querer transmitir un mensaje de fe. “Las letras van surgiendo en la Parroquia o en mi casa. Siempre con la idea de expresar la palabra de Jesús y poder llegarle a la gente. Muchas de las letras parten de las oraciones”, indicó.
Y agregó: “Actualmente estoy trabajando con Misericordia Music, un sello discográfico católico. Estoy preparando canciones para ir lanzando. Presentaciones tengo una en Rosario a fin de año y en 2026 en Colombia”.
Ahora, la cantautora fue convocada para componer el Himno del Jubileo de los Misioneros Digitales, grupo del cual forma parte. Sus raíces con la música se remontan a su niñez, cuando tenía 6 años y tomó contacto con una guitarra.
“Ese fue el comienzo. A los ocho empecé a cantar. Fui parte de coros y de actos escolares”, recordó. Entrada la adolescencia, el camino se fue profundizando. “A los 18 ya componía y un año más tarde comencé a compartir mis canciones”.
Su relación más estrecha con la fe católica comenzó hace poco más de una década atrás. “Empecé a vivir la fe por costumbre. Recién a los 15 años hice un retiro y me encontré con Jesús. Ahí se hizo todo más cercano. Mi vida se fue transformando”, sostuvo.
