Reconocimiento internacional

En el nombre del Padre: es santafesina la Mejor Canción Pop en los "Grammy de la música católica"

A fines de julio Aldana Canale, joven oriunda de la localidad de Piamonte, recibió el premio en los Catholic Music Awards realizados en Roma. El evento reunió a 1500 artistas de todo el mundo que compitieron en 19 categorías.