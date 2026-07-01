En la costa santafesina

Cayastá celebró una jornada de convivencia e inclusión con amplia participación de la comunidad

Con actividades deportivas, recreativas y culturales para todas las edades, la Comuna de Cayastá llevó adelante una nueva Jornada de Convivencia en el playón polideportivo local. La propuesta reunió a familias, instituciones y organizaciones con el objetivo de fortalecer la integración social, promover la inclusión y consolidar espacios de participación comunitaria.