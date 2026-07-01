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Cayastá celebró una jornada de convivencia e inclusión con amplia participación de la comunidad

Con actividades deportivas, recreativas y culturales para todas las edades, la Comuna de Cayastá llevó adelante una nueva Jornada de Convivencia en el playón polideportivo local. La propuesta reunió a familias, instituciones y organizaciones con el objetivo de fortalecer la integración social, promover la inclusión y consolidar espacios de participación comunitaria.

Deporte, integración y participación marcaron una nueva Jornada de Convivencia en Cayastá. Foto: GentilezaDeporte, integración y participación marcaron una nueva Jornada de Convivencia en Cayastá. Foto: Gentileza
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El playón polideportivo de Cayastá fue escenario de una nueva Jornada de Convivencia, una iniciativa impulsada por la Comuna que convocó a vecinos, instituciones y organizaciones sociales para compartir una tarde dedicada al encuentro, la inclusión y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

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La actividad se desarrolló en conjunto con el programa Santa Fe Convive y ofreció una variada agenda de propuestas deportivas, recreativas y participativas destinadas a personas de todas las edades, consolidándose como un espacio de integración y construcción colectiva.

Una propuesta para compartir e integrarse

La jornada reunió a familias, niños, jóvenes y personas mayores en un ambiente pensado para promover la convivencia y el intercambio entre los distintos sectores de la comunidad.

Entre las actividades más destacadas se realizó una exhibición de básquet adaptado en silla de ruedas, a cargo de CILSA, que permitió visibilizar el deporte inclusivo y el valor de la igualdad de oportunidades.

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Además, los asistentes pudieron participar de una clase abierta de Newcom, disciplina que continúa creciendo entre los adultos mayores y que fomenta la actividad física, la socialización y el trabajo en equipo.

Actividades para todas las edades

La programación también incluyó el dispositivo lúdico "Tenés Derechos", una propuesta orientada a promover el conocimiento y el ejercicio de los derechos ciudadanos a través del juego y la participación.

A ello se sumaron actividades recreativas destinadas a personas mayores, el Taller Comunal de Ajedrez, que convocó a jugadores de diferentes edades, y una feria de emprendedores locales, donde productores y artesanos de la localidad exhibieron y comercializaron sus productos, fortaleciendo además el desarrollo de la economía local.

Compromiso con la inclusión y la participación

Desde la Comuna destacaron que este tipo de encuentros buscan generar espacios donde la comunidad pueda encontrarse, compartir experiencias y fortalecer valores como la inclusión, el respeto, la solidaridad y la igualdad de oportunidades.

Al finalizar la jornada, las autoridades agradecieron el acompañamiento de vecinos, instituciones y organizaciones que hicieron posible la realización de la propuesta y renovaron el compromiso de continuar impulsando iniciativas que favorezcan la participación ciudadana, el trabajo conjunto y la construcción de una comunidad cada vez más integrada.

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La Jornada de Convivencia volvió a poner de manifiesto la importancia de generar espacios públicos donde el deporte, la cultura y la recreación funcionen como herramientas para fortalecer los lazos sociales y promover una convivencia basada en el respeto y la participación de toda la comunidad.

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