Departamento Las Colonias

San Agustín: emotivo homenaje de alumnos de la E.E.S.O. N° 488 a San Martín

La obra, dirigida por el reconocido Quique Maillier, transportó a los asistentes a los tiempos de la gesta sanmartiniana. Con una cuidadosa puesta en escena, el equipo artístico logró capturar la esencia y el legado del prócer, permitiendo que alumnos, docentes y público en general revivieran los momentos clave de la historia argentina.