San Agustín: emotivo homenaje de alumnos de la E.E.S.O. N° 488 a San Martín
La obra, dirigida por el reconocido Quique Maillier, transportó a los asistentes a los tiempos de la gesta sanmartiniana. Con una cuidadosa puesta en escena, el equipo artístico logró capturar la esencia y el legado del prócer, permitiendo que alumnos, docentes y público en general revivieran los momentos clave de la historia argentina.
La función, que tuvo lugar en las instalaciones de la escuela, ofreció una profunda jornada de reflexión, cultura y memoria sobre la figura del Padre de la Patria.
La comunidad educativa de la E.E.S.O. N° 488 de San Agustín se vistió de historia y patriotismo al presentar la obra teatral “Un Granadero”, una emotiva puesta en escena en homenaje al General José de San Martín. La función, que tuvo lugar en las instalaciones de la escuela, ofreció una profunda jornada de reflexión, cultura y memoria sobre la figura del Padre de la Patria.
La obra, dirigida por el reconocido Quique Maillier, transportó a los asistentes a los tiempos de la gesta sanmartiniana.
Con una cuidadosa puesta en escena, el equipo artístico logró capturar la esencia y el legado del prócer, permitiendo que alumnos, docentes y público en general revivieran los momentos clave de la historia argentina.
La función, que tuvo lugar en las instalaciones de la escuela, ofreció una profunda jornada de reflexión, cultura y memoria sobre la figura del Padre de la Patria.
Orgullo
La representación no solo fue un acto conmemorativo, sino también una valiosa herramienta pedagógica para acercar a las nuevas generaciones a uno de los héroes más importantes de nuestra nación.
Desde la dirección de la escuela, se expresó un profundo agradecimiento a Quique Maillier y a su equipo por el compromiso y la dedicación mostrada. También se reconoció de manera especial a Osvaldo Frutos y a su esposa, Beatriz Sartore, por su valiosa colaboración, que hizo posible la realización de este evento cultural tan significativo para la comunidad.
La función, que tuvo lugar en las instalaciones de la escuela, ofreció una profunda jornada de reflexión, cultura y memoria sobre la figura del Padre de la Patria.
La presentación de “Un Granadero” en la E.E.S.O. N° 488 reafirma el compromiso de la institución con la promoción de la cultura y los valores patrios, consolidándose como un espacio donde el arte y la educación se unen para mantener viva la memoria histórica.
Celebrando la lactancia a través del lente
Con el objetivo de visibilizar, normalizar y celebrar la lactancia materna, el Área de Alimentos ASSAL, el SAMCo y la Comuna de San Agustín anuncian la primera edición del Concurso Fotográfico de Lactancia Materna.
La iniciativa busca capturar la belleza, el amor y la conexión que rodean a este vínculo fundamental.
El concurso invita a los mayores de 18 años, residentes de San Agustín, a compartir una sola fotografía que retrate la lactancia, sin importar si es reciente o del pasado.
La participación es gratuita y el plazo para enviar las imágenes es del 19 de agosto al 4 de septiembre.
Un jurado interdisciplinario será el encargado de evaluar las fotografías y seleccionar las ganadoras en diversas categorías, que incluyen desde el “Vínculo madre/hijo más emotivo” hasta la “Corresponsabilidad familiar” y el “Retrato más creativo”. Los nombres de los ganadores se darán a conocer entre el 10 y 12 de septiembre, y serán contactados para recibir un premio especial.
Las bases y condiciones establecen que las fotos deben ser originales, inéditas y enviadas en formato digital (.jpg o .png). Se permiten ajustes básicos de edición como la luz y el color, pero no fotomontajes. Las imágenes, junto con el nombre completo del participante y una breve descripción, deben ser enviadas por WhatsApp al número de la Comuna: 3425696336.
Este concurso no solo busca premiar el talento, sino también fomentar la conciencia sobre la importancia de la lactancia materna como un gesto de amor y vida.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.