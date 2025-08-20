A través del programa 1000 Aulas, el Jardín Nº 300 suma mas infraestructura para Ramona

Ramona firma acuerdo para ampliar el Jardín de Infantes “María Elena Walsh” en el marco del programa provincial “1000 Aulas”.
Esta nueva aula es fundamental para solucionar la falta de espacio en el jardín y mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y el entorno de aprendizaje para los niños, algo crucial en sus primeras etapas educativas.
Ramona firma acuerdo para ampliar el Jardín de Infantes “María Elena Walsh” en el marco del programa provincial “1000 Aulas”.
Con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity, el presidente comunal José Barbero firmó un convenio clave para Ramona. Gracias a una gestión impulsada por el senador Alcides Calvo, se construirá un nuevo módulo áulico en el Jardín de Infantes Nº 300.
Esta nueva aula es fundamental para solucionar la falta de espacio en el jardín y mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y el entorno de aprendizaje para los niños, algo crucial en sus primeras etapas educativas.
El proyecto forma parte del programa provincial "1000 Aulas", una iniciativa del Ministerio de Educación que busca mejorar la calidad educativa en toda Santa Fe. El acuerdo establece que la provincia aportará los fondos, mientras que el municipio se encargará de la administración y ejecución de la obra. Se espera que la construcción comience en las próximas semanas para que el nuevo espacio esté listo para el próximo ciclo lectivo.
La 13ª edición superó las expectativas con gran convocatoria y alta calidad artística.
El telón ha bajado, pero la emoción perdura. La decimotercera edición del Festival de Teatro de Ramona, que duró cinco intensos días, finalizó con un balance extraordinario. El evento se consolida como una cita cultural ineludible en la región.
Según la organización, el festival superó todas las expectativas, atrayendo a casi 600 personas en el Auditorio y un número similar en la Plaza Sarmiento. La gran asistencia, tanto de vecinos como de visitantes de localidades cercanas, demuestra el enorme interés por las artes escénicas en la región.
El éxito fue un logro colectivo, producto del talento de los artistas, el trabajo incansable de los colaboradores y el entusiasmo del público. La edición de 2026 se perfila como aún más ambiciosa. Con este evento, Ramona se reafirma como un polo cultural en crecimiento, donde el arte es una poderosa herramienta para el desarrollo y la integración comunitaria.
La celebración de San Ramón Nonato contará con misa, feria y shows musicales.
El próximo domingo 31 de agosto, Ramona celebrará sus fiestas patronales en honor a San Ramón Nonato. La jornada comenzará a las 10 de la mañana con el izamiento de la bandera en la Plaza Sarmiento, seguido de una procesión y misa en la parroquia local.
Por la tarde, la plaza será el escenario de una feria de artesanos con una gran variedad de emprendedores locales y regionales que exhibirán sus creaciones. Para amenizar la jornada, habrá shows musicales: la banda “Tomá pa Vos” de Morteros abrirá el evento y el reconocido cantante de cuarteto Cristian Reynoso lo cerrará.
El santo patrono, San Ramón Nonato, es protector de las embarazadas. Su apodo, “Nonato”, proviene del latín y significa “el no nacido”, en alusión a su singular nacimiento por cesárea tras la muerte de su madre. A lo largo de su corta vida, realizó numerosas obras que lo llevaron a ser canonizado.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.