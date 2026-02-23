Los Bomberos Voluntarios de Santa Clara de Saguier firmaron el comodato para el uso de su cuartel

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Santa Clara de Saguier firmó el comodato por 50 años de la propiedad donde actualmente funciona el cuartel, un objetivo que la institución venía buscando desde hace años.
“Ayer y hoy fue un gran día para la localidad y para los bomberos. Se logró algo que hacía mucho tiempo que se buscaba: que la casa donde hoy está formado el cuartel sea realmente de bomberos, que quede para bomberos. Fue un largo trayecto, pero se logró”, expresó Gonzalo Romero, presidente de la asociación bomberil a Radio Rafaela.
“Se firmó el comodato por 50 años a la Asociación de Bomberos Voluntarios Santa Clara de Saguier”, confirmó Gonzalo. Dicho comodato fue otorgado por la SAPEM (entidad propietaria del mencionado inmueble), a partir de gestiones directas del Presidente de la institución, realizadas ante el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Hasta ahora, el cuartel ocupaba el lugar sin tener la titularidad asegurada. Estábamos ocupando ese lugar, pero no nos pertenecía”, explicó Romero. Según detalló, en 2016 se había conseguido un primer comodato por dos años a través de la comuna. “Siempre era a la comuna y por dos años. Vos no podías hacer nada porque era siempre por un plazo corto. Si algún día te decían ‘no lo renovamos’, quedabas en el aire”, señaló.
Esa situación incluso impedía regularizar construcciones. “Se hizo un galpón, pero nunca se pudo liquidar porque se hizo sobre algo que no es nuestro”, indicó.
El trámite tuvo un momento clave durante una visita del gobernador a la localidad en las últimas semanas. “Nos habían avisado que él venía a escuchar a las instituciones. En un momento preguntó si había inquietudes, nadie se animaba. Me empezaron a temblar las piernas y levanté la mano”, relató.
En ese encuentro, planteó directamente la situación. “Le dije: ‘Maxi, soy presidente de los bomberos y estamos con este problema. Lo queremos resolver por los bomberos y por el pueblo’”.
Posteriormente fueron convocados a Casa de Gobierno. “Nos recibió en su salón y nos hizo hacer todas las firmas ahí. Frente mío le tuve que pedir disculpas porque lo traté como ‘Maxi’ y no como señor gobernador”, contó entre algunas risas.
Para Romero, la firma representa mucho más que un trámite administrativo. “Me parece que es algo importante para los bomberos y sobre todo para la comunidad de Santa Clara”.