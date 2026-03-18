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Di Gregorio: "El acceso asfaltado a San Francisco ya dio sus primeros pasos"

La senadora provincial informó que comenzaron los primeros trabajos vinculados a la pavimentación.

Avanzan los trabajos en la conexión de San Francisco con Venado TuertoAvanzan los trabajos en la conexión de San Francisco con Venado Tuerto
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La senadora provincial Leticia Di Gregorio informó que comenzaron los primeros trabajos vinculados a la pavimentación de la conexión entre San Francisco y Venado Tuerto, una obra esperada desde hace años en el sur santafesino y que ya registra avances en el terreno.

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La legisladora del departamento General López explicó que en esta primera etapa se instaló el obrador y se iniciaron tareas preparatorias sobre la traza, entre ellas el armado de encofrados, la colocación de entubamientos en accesos rurales y el destape de la cantera desde donde se extraerá el suelo que será utilizado para los terraplenes de la futura ruta.

"Es una infraestructura que va a marcar un antes y un después para San Francisco y para muchas localidades de la región”, agregó la senadora provincial Leticia Di Gregorio."Es una infraestructura que va a marcar un antes y un después para San Francisco y para muchas localidades de la región”, agregó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Di Gregorio también puso en valor la decisión política del Gobierno de Santa Fe para concretar esta infraestructura estratégica, y destacó el impulso del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, junto al trabajo legislativo que permitió avanzar con el sistema de contribución de mejoras aprobado en la Legislatura santafesina.

“Esta es una obra que durante muchos años parecía lejana y hoy empieza a hacerse realidad. Ver las máquinas trabajando, el obrador instalado y las primeras tareas en marcha demuestra que el compromiso del Gobierno de Santa Fe con nuestra región se está cumpliendo”, señaló la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

En las próximas semanas está previsto avanzar con el movimiento de suelo, la conformación de terraplenes, la construcción de alcantarillas transversales de hormigón para el escurrimiento del agua y el corrimiento de alambrados en los campos por donde pasará la traza.

"Es una infraestructura que va a marcar un antes y un después para San Francisco y para muchas localidades de la región”, agregó la senadora provincial Leticia Di Gregorio."Es una infraestructura que va a marcar un antes y un después para San Francisco y para muchas localidades de la región”, agregó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

“Esta conexión es fundamental para mejorar la conectividad, fortalecer la producción y darle más oportunidades de desarrollo a toda esta zona del sur santafesino. Es una infraestructura que va a marcar un antes y un después para San Francisco y para muchas localidades de la región”, agregó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Plan a futuro

El presidente comunal de San Francisco, Ignacio “Nacho” Freytes, explicó que el trabajo ya se articula con los productores de la zona para permitir el avance de la obra. “Estamos firmando los permisos con los productores agropecuarios para hacer el corrimiento de los alambrados, coordinando esas tareas en un momento particular porque coincide con la cosecha”.

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Freytes también detalló cómo avanzan las primeras tareas técnicas en el terreno. “Arrancó la obra colocando algunos caños en la zona urbana y alcantarillas laterales, y ahora comenzó el destape en cantera, que es la extracción del suelo que se va a utilizar para los terraplenes. Primero se retiran los primeros cincuenta centímetros de tierra negra para después empezar a trabajar con el suelo que servirá para la obra”.

El mandatario local también remarcó la importancia estratégica del proyecto para el futuro de la localidad: “El acceso a San Francisco es una obra que la política le debía a nuestra región y a nuestro interior productivo. Marca un antes y un después y nosotros ya estamos pensando el San Francisco del futuro, proyectándolo hacia los próximos veinticinco años”.

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