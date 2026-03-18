Cheques rebotados y cesación de pagos: se concursó un empresario por casi $ 900 millones

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, resolvió abrir el concurso preventivo de Elian Exequiel Moschen, comerciante domiciliado en la localidad de Lanteri, departamento General Obligado.
La presentación fue realizada por el propio Moschen, quien solicitó la apertura del proceso bajo la modalidad de “pequeño concurso”, figura prevista en la Ley de Concursos y Quiebras para situaciones patrimoniales de menor escala.
Según surge del expediente judicial, el empresario indicó que su estado de cesación de pagos se produjo en diciembre de 2025, cuando comenzaron a registrarse rechazos de cheques por falta de fondos y atrasos con proveedores, principalmente vinculados a su actividad logística.
Moschen explicó que su actividad comercial se inició en abril de 2019 bajo el rubro de servicios de gestión y logística para transporte de mercaderías, pero distintos factores económicos terminaron afectando la viabilidad del negocio.
Entre las causas de la crisis mencionó la devaluación e inflación que impactó en los costos logísticos, las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19, el aumento de combustibles y salarios que superaron la actualización de tarifas, y un intento de diversificación de actividades que no logró resultados.
Activo y pasivo
En la presentación judicial se informó que el activo total declarado asciende a $ 898.940.275, mientras que el pasivo consolidado alcanza los $ 897.272.928.
Entre los bienes declarados figuran participaciones en inmuebles ubicados en Lanteri vehículos, entre ellos una Toyota Hilux 2021, un Ford Focus 2019 y un Gol Trend 2020 un acoplado dinero en efectivo y créditos a cobrar.
De acuerdo a la resolución judicial, las deudas se concentran principalmente en obligaciones financieras con bancos, deudas comerciales con proveedores y compromisos fiscales.
Medidas judiciales
Al disponer la apertura del concurso, el juez do también ordenó la inhibición general de bienes del concursado y dispuso medidas para evitar el colapso de la actividad económica.
Entre ellas, se instruyó a distintas entidades bancarias a no abonar cheques de pago diferido emitidos antes de la presentación del concurso, no aplicar multas o comisiones por esos rechazos, y mantener abiertas las cuentas bancarias para permitir la continuidad de la actividad.
Además, se dispuso la suspensión de procesos judiciales patrimoniales en su contra y la comunicación al Banco Central.
Cronograma del proceso
Dentro del proceso concursal se fijaron las siguientes fechas clave: 13 de mayo de 2026: plazo para que los acreedores verifiquen créditos; 26 de junio de 2026: presentación de informes individuales de la sindicatura; 28 de julio de 2026: informe general;11 de diciembre de 2026: vencimiento del período de exclusividad para una propuesta de acuerdo con acreedores.
El proceso continuará ahora con la designación de un síndico concursal, que será el encargado de analizar la situación patrimonial y controlar el desarrollo del concurso.
Asfixia
Según se detalló, el pasivo consolidado informado asciende a $ 897.272.928,27 y se encuentra atomizado principalmente en deudas financieras y fiscales de origen reciente (2025-2026), lo que confirma el estado de “asfixia” financiera inmediata por deudas comerciales del orden de los $ 149.338.618,31; deudas financieras que suman $ 671.117.482,28) y se componen de préstamos y descubiertos bancarios (ICBC, Macro, Galicia), y asistencias de mutuales (Romang, Belgrano); más deudas fiscales tabuladas en $ 76.816.827,68.