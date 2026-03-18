Golpe a la economía norteña

Cheques rebotados y cesación de pagos: se concursó un empresario por casi $ 900 millones

El fuero Civil y Comercial de Reconquista abrió el proceso preventivo para Elian Moschen, de Lanteri (Gral. Obligado). Devaluación, inflación y alza de costos entre las causas de la crisis financiera.