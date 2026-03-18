Borla desarrolló una intensa agenda en San Justo con eje en seguridad y educación

Durante la última semana, el senador provincial Rodrigo Borla llevó adelante una nutrida agenda de actividades en distintas localidades del departamento San Justo, con intervenciones centradas en el fortalecimiento de la seguridad, el acompañamiento a instituciones y la mejora de la infraestructura educativa.
Uno de los ejes principales de la recorrida tuvo lugar en Colonia Esther, donde el legislador, junto al presidente comunal Ariel José Dalla Costa y autoridades policiales, encabezó la entrega de una unidad móvil de patrullaje destinada al destacamento N° 1 de la Unidad Regional XVI.
En ese marco, Borla explicó que el vehículo fue reubicado dentro del propio departamento como parte de una estrategia de optimización de recursos. “La incorporación de móviles 0 kilómetro permitió redistribuir unidades que, si bien ya tienen uso, se encuentran en excelentes condiciones y pueden seguir prestando servicio en otras localidades”, señaló, destacando la importancia de sostener la presencia policial en zonas rurales.
Presencia en el territorio: Borla llevó gestiones a Colonia Esther y San Justo
La actividad en Colonia Esther también incluyó visitas a instituciones clave para la vida comunitaria. El senador recorrió las instalaciones del Club El Ciclón y luego el C.E.R. Nº 445 Teresa Strada de Rista, una escuela primaria de características rurales que cumple un rol fundamental en la educación de niños de la zona.
Compromiso social en San Justo
La agenda continuó en la ciudad de San Justo, donde Borla volvió a visitar la asociación civil Lucecitas, una institución que trabaja con niños en situación de vulnerabilidad social.
El legislador remarcó la importancia de estos espacios y valoró el vínculo sostenido con la entidad. “Siempre es grato y reconfortante compartir un momento con los chicos, aun en medio de una agenda intensa entre el departamento y la actividad legislativa en la capital”, expresó.
Actualmente, Lucecitas recibe a cerca de un centenar de niños y desarrolla múltiples actividades de contención e inclusión. Entre ellas, se destaca un taller de emprendedurismo en el que adolescentes de entre 13 y 15 años elaboran su propia revista, promoviendo la creatividad y la formación en herramientas productivas.
Inversión sostenida en infraestructura educativa
Otro de los puntos destacados de la semana fue la visita a la Escuela Normal Superior República de México, donde el senador hizo entrega de un nuevo equipo de aire acondicionado destinado a mejorar las condiciones edilicias del establecimiento.
Presencia en el territorio: Borla llevó gestiones a Colonia Esther y San Justo
Esta acción se enmarca en una serie de inversiones que el Gobierno provincial viene ejecutando en la institución durante el último año y medio, con obras de infraestructura eléctrica tanto en el interior como en el exterior del edificio. Entre ellas, se incluyen la instalación de un transformador, su correspondiente acometida y la provisión de equipos de climatización frío-calor.
Estas mejoras apuntan a garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje, en línea con una política de fortalecimiento del sistema educativo en el territorio.
Con presencia activa en distintas localidades y un enfoque en necesidades concretas, la agenda del senador Borla refleja una estrategia de trabajo orientada a acompañar a las comunidades del departamento San Justo, promoviendo acciones en seguridad, educación e inclusión social.