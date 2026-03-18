Visita internacional

Ephemeral Ensemble trae "Rewind": la memoria como experiencia escénica

La aclamada compañía londinense presentará su impactante espectáculo en El Birri, acompañado por un conversatorio y un taller que exploran el cruce entre archivo, cuerpo y creación, de la mano de sus fundadores, el director Ramon Ayres y la performer Eyglo Belafonte.