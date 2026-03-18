Ephemeral Ensemble trae "Rewind": la memoria como experiencia escénica
La aclamada compañía londinense presentará su impactante espectáculo en El Birri, acompañado por un conversatorio y un taller que exploran el cruce entre archivo, cuerpo y creación, de la mano de sus fundadores, el director Ramon Ayres y la performer Eyglo Belafonte.
Inspirada en testimonios reales de migrantes y refugiados latinoamericanos, la obra toma elementos de la antropología forense y los transforma en lenguaje escénico. Foto: Gentileza Tristram Kenton
La escena santafesina se prepara para recibir una propuesta internacional que cruza arte, memoria y política con una potencia poco habitual. La compañía Ephemeral Ensemble desembarca en la ciudad con su obra “Rewind”, acompañada de un conversatorio y un taller que invitan a profundizar en su proceso creativo y en las preguntas que atraviesan su trabajo.
La obra combina teatro físico, música en vivo e investigación científica para reconstruir un crimen enterrado en el silencio. Foto: Gentileza Tristram Kenton
Un teatro que reconstruye lo oculto
El próximo sábado 21 de marzo, el Centro Cultural y Social El Birri será escenario de “Rewind”, una obra que combina teatro físico, música en vivo e investigación científica para reconstruir un crimen enterrado en el silencio. Con una duración de 65 minutos y entrada a la gorra, la propuesta se presenta como una experiencia sensorial intensa que interpela al espectador desde lo emocional y lo político.
En escena, la historia de Alicia -una joven que resistió al autoritarismo- se convierte en el eje de un relato atravesado por la memoria, la identidad y la lucha por los derechos humanos. Inspirada en testimonios reales de migrantes y refugiados latinoamericanos, la obra toma elementos de la antropología forense -disciplina clave en la investigación de desapariciones durante las dictaduras- y los transforma en lenguaje escénico.
El resultado es un dispositivo teatral que desarma y vuelve a armar la memoria: huesos, documentos y cuerpos en movimiento dialogan para revelar aquello que fue ocultado. Así, “Rewind” construye un puente entre las dictaduras de los años 70 y las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 2019 y 2021, proponiendo una lectura contemporánea de la historia reciente.
No es casual que la obra haya sido destacada por The Guardian como una de las diez mejores producciones teatrales de 2024 en Londres, además de recibir múltiples premios en el circuito europeo, incluido el Edinburgh Fringe.
La entrada será a la gorra consciente; las localidades son limitadas, se aconseja reservar al 3408-573994 (de lunes a viernes, de 9 a 18).
La cocina de la obra: archivo y escena
La visita del colectivo no se limita a la función. El viernes 20 de marzo, a las 18, en el Foro Cultural UNL, se realizará el conversatorio “Cuerpo, Archivo y Creación. El proceso de investigación en ‘Rewind’”. Allí participará la Dra. Alison Ribeiro de Menezes junto a los integrantes de la compañía.
El encuentro propone abrir el detrás de escena de la obra y reflexionar sobre el cruce entre archivo, memoria y práctica escénica. Organizado por la Universidad Nacional del Litoral -a través de la revista La Boya y el Archivo de Artes Escénicas Jorge Ricci-, el conversatorio invita a pensar cómo el documento histórico puede convertirse en experiencia viva, cómo el conocimiento académico se encarna en el cuerpo y cómo el teatro puede ser una forma de investigación.
Belafonte y Ayres, referentes de esta compañía galardonada en Gran Bretaña. Foto: Gentileza de los artistas
El cuerpo como territorio de creación
Ese mismo día, pero de 14 a 17, el Centro Cultural y Social El Birri será sede del taller “El cuerpo como punto de partida”, coordinado por el director Ramon Ayres y la cofundadora Eyglo Belafonte.
La propuesta está orientada a actores, bailarines y creadores escénicos interesados en el teatro físico. A través de ejercicios dinámicos y técnicas de superposición, el seminario busca explorar nuevas formas de narración desde el movimiento, ampliando las herramientas expresivas y fomentando una conexión más directa con la creatividad corporal.
El taller es a la gorra consciente, con cupos limitados; más información e inscripciones al WhatsApp 3408-573994.
Cofundadores de Ephemeral Ensemble, Ramón Ayres y Eyglo Belafonte desarrollan una trayectoria internacional vinculada al teatro físico y la creación colectiva. Ayres, actor y director, ha trabajado con compañías de vanguardia en Europa y Estados Unidos, y su obra Rewind -con giras en Europa, Asia y América- fue distinguida entre las mejores producciones teatrales de 2024 por The Guardian.
Belafonte, por su parte, es performer y directora de movimiento con experiencia en compañías como el National Theatre of Iceland y Theatre Re, donde participó en la creación de espectáculos premiados a nivel internacional. Ambos combinan su labor artística con la docencia en instituciones de prestigio como la Royal Academy of Dramatic Art y la Royal Central School of Speech and Drama, consolidando un enfoque que integra investigación, cuerpo y escena.
“Rewind” construye un puente entre las dictaduras de los años 70 y las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 2019 y 2021. Foto: Gentileza Tristram Kenton
Una experiencia integral
Organizada por Producciones Níspero con el apoyo de la Universidad de Warwick, la llegada de Ephemeral Ensemble a Santa Fe no es solo una función teatral, sino una experiencia integral que articula espectáculo, reflexión y formación.
En tiempos donde la memoria sigue siendo un campo de disputa, “Rewind” propone una forma singular de volver sobre el pasado: no como archivo estático, sino como cuerpo vivo que insiste, interpela y se rehace en escena. Una oportunidad para que el teatro, una vez más, se convierta en espacio de resistencia y construcción colectiva de sentido.