Firmat sorteó 55 viviendas: "Transformamos abandono en esperanza para muchas familias", afirmó Maximino

La ciudad de Firmat vivió un momento significativo con el sorteo de preselección de 55 viviendas, una instancia que marca un avance importante en el acceso a la casa propia para numerosas familias de la localidad.
El intendente destacó la recuperación de un proyecto que había quedado inconcluso y aseguró que hoy representa “una oportunidad concreta de acceso a la vivienda”.
La actividad se llevó adelante en el Playón del Ferrocarril y contó con la presencia de vecinos y vecinas de distintos barrios que se acercaron para acompañar el proceso. Durante la jornada se definieron los titulares y suplentes que continuarán en el camino hacia la adjudicación definitiva de las unidades habitacionales.
El sorteo se realizó a través de Lotería de la Provincia de Santa Fe y fue transmitido en simultáneo para quienes asistieron al lugar, garantizando transparencia en todo el procedimiento.
Tras el sorteo, el proceso continuará con la revisión de la documentación de los beneficiarios preseleccionados.
Este análisis estará a cargo del gobierno provincial, que evaluará los requisitos correspondientes para avanzar con la adjudicación definitiva de las viviendas. Una vez completada esa instancia administrativa, los seleccionados podrán convertirse formalmente en adjudicatarios de las unidades habitacionales.
El acto fue encabezado por el intendente de Firmat, Leonel Maximino, y contó con la participación de la presidenta del Concejo Municipal, Grisela Valdecasa, concejales de la ciudad y funcionarios provinciales.
También estuvieron presentes la senadora departamental Leticia Di Gregorio y la directora provincial de Intervención del Hábitat, Melina Giorgi, quienes acompañaron la jornada y destacaron la importancia de avanzar con políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda.
Durante su discurso, el intendente Maximino remarcó el significado del proyecto y recordó el estado en el que se encontraban las viviendas.
“Hoy vivimos un sorteo histórico. Estas 55 casas estaban abandonadas a su suerte, olvidadas por un gobierno nacional que les dio la espalda. Sin embargo, gracias a la decisión política de nuestro gobernador Maxi Pullaro y al compromiso del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, hoy esas casas son una realidad”, afirmó.
El mandatario local subrayó además que el objetivo fue avanzar sin especulaciones con una problemática central como el acceso a la vivienda, transformando un proyecto paralizado en una oportunidad concreta para 55 familias firmatenses.