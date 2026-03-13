Más de 90 personas se anotaron en Santa Fe para controles gratuitos de glaucoma
La iniciativa se realizó en la Asociación de Oftalmólogos en el marco de la Semana Mundial de la enfermedad y buscó promover la detección temprana mediante chequeos visuales abiertos a los santafesinos.
Campaña de control ocular en la Asociación de Oftalmólogos de Santa Fe.
En el marco de la Semana Mundial del Glaucoma, la ciudad de Santa Fe llevó adelante una campaña de control ocular gratuita que ya convocó a más de 90 personas interesadas en realizarse un chequeo. La iniciativa se desarrolló en la Asociación de Oftalmólogos y busca detectar de forma temprana una enfermedad que muchas veces avanza sin síntomas visibles.
El doctor Alejandro Ferrero, uno de los profesionales que participa de la jornada, destacó la importancia de este tipo de actividades para acercar controles médicos a la comunidad y promover la prevención. La convocatoria fue amplia y, según explicó, muchas personas respondieron al llamado y se acercaron para realizarse estudios básicos de la visión.
“El objetivo es tratar de llegar a la población. Estas campañas las venimos haciendo hace varios años, tienen una iniciativa nacional y después se realizan en varios puntos del país”, explicó Ferrero al referirse al alcance de la propuesta.
Enfermedadsilenciosa
El glaucoma es una enfermedad ocular que puede avanzar sin generar síntomas en sus primeras etapas, lo que hace fundamental la detección temprana. En este sentido, el especialista señaló que la campaña apunta especialmente a informar y concientizar a la población sobre la importancia de realizar controles periódicos.
La jornada buscó promover la detección temprana de la enfermedad.
Durante la jornada se realizan controles básicos que permiten detectar posibles signos de la enfermedad. “Es una campaña de detección para tratar de informar a la gente. Lo que hacemos es una toma de presión y un fondo de ojo, donde tomamos los parámetros básicos de la presión ocular y de esta enfermedad”, detalló el profesional.
Los controles se llevaron a cabo hasta el mediodiá en la sede de la Asociación de Oftalmólogos, ubicada en calle Urquiza 2071, de la capital santafesina.
Gran convocatoria ynecesidad de atención
El interés de la comunidad superó las expectativas de los organizadores. Más de 90 personas se anotaron para participar del control ocular, lo que refleja la necesidad de acceder a este tipo de consultas. “La gente ha logrado escuchar y se ha acercado en cantidad", señaló el médico.
Tratamiento inicial con gotas para controlar la presión ocular.
Según explicó Ferrero, en muchos casos las personas se acercan no solo por prevención, sino también por la dificultad para acceder a consultas médicas en otros ámbitos. “La gente se acerca por la necesidad de atención, hay gente ya en tratamiento o con otras enfermedades siendo que esta es una campaña para aquel que no sabe que tiene. Esta es la realidad”, afirmó.
Pese a este contexto, el especialista destacó el valor de estas iniciativas de salud pública. “Este tipo de campañas siempre suman y varios somos varios médicos por suerte y la gente se va a ir con su control”, agregó.
Qué es elglaucoma
El glaucoma es una enfermedad que afecta el nervio óptico, encargado de transmitir la información visual desde el ojo hasta el cerebro. Cuando la presión ocular aumenta y no se controla a tiempo, puede generar daños irreversibles en la visión.
El especialista advirtió que, si no se detecta a tiempo, puede provocar consecuencias graves, como la pérdida de visión total e irrecuperable. Sin embargo, cuando el diagnóstico se realiza en etapas iniciales existen diferentes tratamientos para controlar la enfermedad. “Se trata con gotas o existen tratamientos láser, y cirugías en caso de que la presión no se haya podido regular”, explicó.
Además, Ferrero recordó que existen factores de riesgo que aumentan la posibilidad de desarrollar glaucoma, como la edad o los antecedentes familiares.