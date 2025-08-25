Departamento Iriondo

Villa Eloísa: el Ejecutivo logró una sentencia favorable para la reparación definitiva de la Ruta Nacional 178

El tribunal dijo que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) incumplió con su obligación de mantener la traza en condiciones seguras de transitabilidad. De esta manera, se deberá arreglar toda la calzada.