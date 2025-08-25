Villa Eloísa: el Ejecutivo logró una sentencia favorable para la reparación definitiva de la Ruta Nacional 178
El tribunal dijo que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) incumplió con su obligación de mantener la traza en condiciones seguras de transitabilidad. De esta manera, se deberá arreglar toda la calzada.
El tribunal comprobó el mal estado de la traza nacional y ordenó la reparación definitiva
La Justicia Federal de Rosario le dio el visto bueno a la Comuna de Villa Eloísa y a vecinos que reclamaron por el mal estado de la Ruta Nacional 178. Por lo tanto, el juez consideró probado que la calzada entre los km 145,9 y 167,2 está en condiciones muy malas y peligrosas, con baches, banquinas destruidas y falta de señalización. Se acreditó que hubo accidentes, heridos y muertes por dicho deterioro. Tal es el caso que Bomberos, policía y el hospital local tuvieron que intervenir muchas veces.
“Decidimos iniciar una demanda a través de una cautelar a través de un recurso de amparo. La ruta está en mal estado y es intransitable. Eso fue lo que nosotros testificamos y la justicia lo ratificó. Por eso mismo, se va a ordenar que se tome curso la reparación definitiva”, expresó Mauricio Tartaglini, presidente comunal de Villa Eloísa, en diálogo con El Litoral.
El tribunal comprobó el mal estado de la traza nacional y ordenó la reparación definitiva
“En otras palabras, el juez dijo que la ruta está destruida, que eso pone en riesgo la vida de la gente, y que el Estado nacional tiene que arreglarla sí o sí, porque es su deber legal y constitucional”, cerró.
Problemática de más de una década
Hace unos años, un grupo de vecinos de Villa Eloísa tomó la iniciativa de señalizar la calzada con descripciones y flechas para advertir a los conductores que transitan por la Ruta Nacional 178. A raíz de los accidentes que se habían registrado, los mismos ciudadanos decidieron tapar los pozos con tierra, cal y cemento.
Villa Eloísa se ubica a la vera de la Ruta Nacional 178, a 150 km de Pergamino y a 30 km de la ciudad de Cañada de Gómez, cabecera departamental de Iriondo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.