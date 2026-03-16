"El Trébol Vuela" convocó a una multitud en el Aeroclub con paracaidismo y acrobacias aéreas

La ciudad de El Trébol vivió un fin de semana diferente con la realización del espectáculo aéreo “El Trébol Vuela”, que tuvo lugar en el predio del Aero Club El Trébol, a la vera de la Ruta 13.
Durante todo el fin de semana hubo paracaidismo, vuelos de bautismo y acrobacias aéreas. El evento reunió a vecinos de toda la región.
La ciudad de El Trébol vivió un fin de semana diferente con la realización del espectáculo aéreo “El Trébol Vuela”, que tuvo lugar en el predio del Aero Club El Trébol, a la vera de la Ruta 13.
La propuesta reunió a una gran cantidad de público de la ciudad y de toda la región, que se acercó para disfrutar de un evento cargado de adrenalina y espectáculo.
Durante las dos jornadas hubo lanzamientos de paracaidistas deportivos, vuelos de bautismo para el público y demostraciones de acrobacia aérea, que captaron la atención de grandes y chicos.
Uno de los organizadores del evento, Fabio Mazzini, se mostró muy conforme con el desarrollo de la actividad y destacó el trabajo conjunto de distintas instituciones para llevar adelante la propuesta.
“La verdad que fue un evento muy lindo, muy movido. Esto nace por una idea de Mariano Garnero, desde el PEN El Trébol, que lo planteó a la gente del Aeroclub y ahí nos enganchamos entre todos para organizarlo”, explicó.
Mazzini también resaltó el acompañamiento recibido para concretar la iniciativa. “Pedimos colaboración a la Municipalidad de El Trébol y también se sumó el senador Motta.
Convocamos a gente de Casilda que vino con su avión y se sumaron muchos paracaidistas deportivos, más de 20 o 25 en total, así que tuvimos muchísima actividad”, señaló.
En ese sentido, detalló que durante el sábado y el domingo se realizaron alrededor de 25 o 26 lanzamientos, además de exhibiciones de acrobacia aérea a cargo de Emanuel Astesana, piloto oriundo de Cañada Rosquín, quien brindó un atractivo show con su avión.
Además, varias personas pudieron vivir la experiencia de los vuelos de bautismo y también de los saltos tándem en paracaídas. “Se hicieron cerca de 20 saltos tándem. Sabíamos que íbamos a tener convocatoria, pero no tanto como finalmente ocurrió. La gente se fue muy conforme”, destacó el organizador.
El éxito de la convocatoria incluso abrió la puerta a nuevas ediciones. “Los paracaidistas ya están pidiendo volver a hacer algo para septiembre. La idea es organizar algo un poco más grande todavía”, adelantó.
Por último, Mazzini agradeció el acompañamiento de toda la comunidad.
“Esto fue posible gracias a la colaboración de mucha gente del pueblo. Muchos aportaron con publicidad y apoyo para que el evento se pueda realizar sin grandes gastos. Yo también tuve la suerte de que mi hijo hizo un salto tándem y creo que va a ser un futuro paracaidista. Estoy feliz porque puedo hacer lo que me gusta y esto me hizo rejuvenecer unos años”, concluyó.