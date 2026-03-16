San Justo fue sede de la presentación de una academia especializada en ciencias del deporte
La ciudad de San Justo fue escenario de la presentación de la Academia de Ciencias del Deporte, una propuesta académica impulsada por el Club Atlético Unión de Santa Fe en vinculación con la Universidad Favaloro. La iniciativa, destinada a entrenadores, profesores de educación física y dirigentes deportivos, propone una formación de nueve meses que combina clases virtuales y presenciales.
Presentaron en San Justo la Academia de Ciencias del Deporte del Club Unión junto a la Universidad Favaloro
Las instalaciones del Centro Comercial e Industrial de San Justo fueron sede el pasado viernes por la noche de la presentación oficial de la Academia de Ciencias del Deporte, una iniciativa educativa impulsada por el Club Atlético Unión de Santa Fe en articulación con la Universidad Favaloro.
El lanzamiento contó con la presencia de profesionales vinculados al ámbito de la medicina y la preparación deportiva, entre ellos el Dr. Ricardo Doupuy y el Dr. Eduardo Wagner, quienes estuvieron acompañados por coordinadores del fútbol formativo y profesional de la institución rojiblanca.
Presentaron en San Justo la Academia de Ciencias del Deporte del Club Unión junto a la Universidad Favaloro
También participó del encuentro el senador provincial Rodrigo Borla, quien brindó detalles sobre el alcance y las características de esta propuesta académica orientada al desarrollo y la profesionalización del deporte.
Una formación orientada a clubes y profesionales del deporte
Durante la presentación se explicó que la propuesta tendrá una duración de nueve meses, desarrollándose entre abril y diciembre, y estará destinada principalmente a profesores de educación física, entrenadores, dirigentes de clubes y responsables de gimnasios.
El programa combinará instancias de formación virtuales y presenciales, con una modalidad pensada para facilitar la participación de estudiantes de distintas localidades.
“Es una carrera de nueve meses de duración, de abril a diciembre. Tendrá una clase virtual un viernes al mes y una jornada presencial un sábado al mes. Está dirigida principalmente a clubes, profesores de educación física y gimnasios”, explicó Borla durante el encuentro.
Según detalló el legislador, el programa abordará diferentes contenidos vinculados al deporte y a la formación integral de los profesionales del área, con especial énfasis en la aplicación de la neurociencia al rendimiento deportivo.
La medicina aplicada al deporte
Como antesala de la presentación formal de la academia, el Dr. Eduardo Wagner brindó una charla en la que abordó la importancia de la medicina deportiva y su impacto en el rendimiento y la prevención de lesiones.
Durante su exposición, el especialista se refirió a la incorporación de nuevas técnicas y enfoques científicos que permiten mejorar la preparación física, optimizar el rendimiento de los atletas y contribuir a una práctica deportiva más segura.
El lanzamiento de la propuesta académica generó un marcado interés en la comunidad vinculada al deporte. El salón auditorio del Centro Comercial e Industrial se vio colmado de asistentes, entre los que se destacaron profesores de educación física, deportistas, entrenadores y dirigentes de clubes de San Justo y la región.
La iniciativa busca fortalecer la capacitación en el ámbito deportivo y generar herramientas que contribuyan al desarrollo de instituciones y profesionales vinculados a la actividad física y el deporte.