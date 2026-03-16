Educación

San Justo fue sede de la presentación de una academia especializada en ciencias del deporte

La ciudad de San Justo fue escenario de la presentación de la Academia de Ciencias del Deporte, una propuesta académica impulsada por el Club Atlético Unión de Santa Fe en vinculación con la Universidad Favaloro. La iniciativa, destinada a entrenadores, profesores de educación física y dirigentes deportivos, propone una formación de nueve meses que combina clases virtuales y presenciales.