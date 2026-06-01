El subadministrador de Vialidad Provincial, Benjamín Gianetti, brindó detalles sobre el avance de la nueva Ruta Provincial 96, una obra estratégica para mejorar la conectividad regional y la seguridad vial en el sur santafesino.
Estiman que el primer tramo de la nueva ruta 96 se inaugurará en septiembre
El subadministrador de Vialidad Provincial, Benjamín Gianetti, destacó el avance de los trabajos entre Miguel Torres y Chovet. Además, confirmó que las etapas dos y tres se ejecutarán en forma simultánea y que la circunvalación de Venado Tuerto estará lista antes de fin de año.
El funcionario confirmó que ya se trabaja en la rotonda de acceso a Chovet, en la intersección de la ruta 96 con la 6S, una intervención clave para evitar cruces peligrosos y ordenar la circulación en ese sector.
Gianetti explicó que, en paralelo, continúa la ejecución de la rotonda ubicada en la intersección de las rutas 14, 93 y la nueva ruta 96, a la altura de Miguel Torres. Según precisó, el primer tramo presenta un grado de avance “muy importante”.
“Están terminando de construir una alcantarilla transversal muy grande y faltarán muy pocos, entre uno y dos kilómetros de carpeta asfáltica”, señaló el funcionario. En ese sentido, estimó que, si no surgen imprevistos y las condiciones climáticas acompañan, este primer tramo podría estar concluido en septiembre.
Además, confirmó que una vez finalizada esa etapa, quedará habilitada para el tránsito vehicular.
Las etapas dos y tres
Consultado por la continuidad del proyecto, Gianetti indicó que las etapas dos y tres ya cuentan con resolución de adjudicación, por lo que las empresas están en condiciones de comenzar los trabajos.
“Se va a avanzar con la segunda y con la tercera etapa de manera simultánea, para ganar tiempos de obra y poder tener la obra terminada lo antes posible”, explicó.
El funcionario anticipó que se realizarán reuniones de coordinación para definir los frentes de inicio y avanzar según se vayan autorizando los permisos de paso necesarios para la ejecución de la traza.
Gianetti también se refirió a los planteos realizados por productores rurales respecto de la traza original. En ese marco, confirmó que hubo dos modificaciones a partir de esos pedidos.
Una de ellas fue el corrimiento hacia el sur en la zona del paraje El Jardín, para que la ruta pase más cerca del lugar. La otra modificación está vinculada a la ubicación del puente a la altura de las vías de Carmen.
“Hubo otros pedidos, pero significaban un cambio total de proyecto que no cumplía el objetivo que el gobierno provincial se estableció, y eso se desechó lógicamente”, aclaró.
Conexión con Venado Tuerto
Sobre la vinculación de la ruta 96 con la circunvalación de Venado Tuerto, Gianetti sostuvo que será necesario concluir primero las etapas dos y tres.
“Hasta el año que viene no vamos a poder tener toda la ruta conectada. Es una obra de una envergadura impresionante”, remarcó.
El subadministrador valoró la magnitud de la intervención y pidió respetar los tiempos propios de una obra de estas características. Según indicó, si no hay inconvenientes y el clima acompaña, el tramo completo podría estar finalizado durante el próximo año.
También brindó precisiones sobre la obra de circunvalación de Venado Tuerto, que ya muestra avances visibles en distintos sectores.
Indicó que actualmente se trabaja en la rotonda sobre la ruta 8, además de alcantarillas, desagües transversales y la ciclovía. También señaló que, una vez completadas las bases, la colocación de la carpeta asfáltica avanza con mayor rapidez.
“Está muy avanzada, estamos muy bien de tiempo y esa circunvalación tan importante para Venado Tuerto va a estar terminada antes de fin de año”, afirmó.