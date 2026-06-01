Conectividad en el sur de Santa Fe

Estiman que el primer tramo de la nueva ruta 96 se inaugurará en septiembre

El subadministrador de Vialidad Provincial, Benjamín Gianetti, destacó el avance de los trabajos entre Miguel Torres y Chovet. Además, confirmó que las etapas dos y tres se ejecutarán en forma simultánea y que la circunvalación de Venado Tuerto estará lista antes de fin de año.