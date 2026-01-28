Nueva Ruta N° 96: ¿Cómo sigue la licitación y la obra?
Con expectativa en toda la región, se concretó recientemente la apertura de sobres para los dos últimos tramos de la nueva ruta provincial 96, una obra vial clave para el sur santafesino. El acto contó con la presencia del ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y marcó un paso decisivo dentro del proceso licitatorio, aunque todavía resta una etapa central: el análisis de las ofertas y la definición de las empresas que ejecutarán los trabajos.
La obra permitirá unir Venado Tuerto con Miguel Torres y se convertirá en una alternativa directa a la ruta nacional 33 para el tránsito hacia Rosario.
El proyecto es impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro y contempla la conexión asfaltada entre Miguel Torres y la futura Circunvalación de Venado Tuerto, con impacto directo en la circulación, la seguridad vial y la integración productiva de la región.
La licitación se desarrolló en dos actos públicos. El primero tuvo lugar en Carmen, donde se abrieron los sobres correspondientes a 14 kilómetros de traza y dos rotondas, en el tramo que conecta El Jardín de Carmen con Venado Tuerto.
Más tarde, en Elortondo, se realizó el segundo acto para el segmento de 24 kilómetros que une Chovet con El Jardín, e incluye una rotonda clave en el cruce con otras rutas provinciales.
Compromiso provincial
Durante la jornada, Enrico explicó que la apertura de sobres no solo permite conocer los montos ofertados, sino también evaluar quiénes están en condiciones reales de ejecutar la obra.
“Las empresas no solo presentan un presupuesto, también muestran su capacidad técnica y la maquinaria con la que cuentan para llevar adelante los trabajos”, señaló, y aclaró que ahora comienza una etapa de evaluación técnica y económica que demandará aproximadamente un mes antes de avanzar con la adjudicación.
El ministro remarcó además que la ruta 96 ya muestra avances en otros sectores del proyecto, tanto en el tramo Miguel Torres–Chovet como en el área donde se desarrollará la Circunvalación de Venado Tuerto, y confirmó que la obra será financiada íntegramente con fondos provinciales.
En ese marco, volvió a poner el foco en la situación de las rutas nacionales y afirmó que “en el interior las rutas están abandonadas, especialmente las rutas 8 y 33”.
Por su parte, la senadora provincial Leticia Di Gregorio valoró que las aperturas de sobres se realicen en el territorio y de cara a los vecinos.
Sostuvo que “antes estos procesos se hacían en oficinas cerradas y muchas veces no sabíamos cuántas ofertas había o qué empresas se presentaban”, y consideró que los actos públicos “muestran una forma distinta de gestionar”.
Aspectos técnicos
En cuanto a los detalles técnicos, el tramo Chovet–El Jardín tiene una extensión de 24,8 kilómetros, incluye una rotonda en el cruce de las rutas 37S y 94 y la instalación de 48 columnas de iluminación LED, con un presupuesto oficial de 39.162 millones de pesos y un plazo de obra de 15 meses.
El tramo El Jardín–Venado Tuerto comprende 14 kilómetros, un nuevo puente ferroviario, dos rotondas y 63 columnas de iluminación LED, con un presupuesto de 31.755 millones de pesos y el mismo plazo de ejecución.
Con las ofertas ya sobre la mesa y un número importante de empresas interesadas, el proceso entra ahora en su fase más sensible: el análisis técnico y económico que definirá quiénes estarán a cargo de la obra.
“Ahora comienza el trabajo fino de evaluación para adjudicar y poder empezar cuanto antes”, resumió Enrico, y aseguró: “La ruta 96 es un compromiso asumido y una prioridad para esta gestión”.
Las ofertas presentadas
Para el tramo 2, se presentaron siete ofertas: Guerechet SA: 48.674 millones de pesos. Boscarino SA: 35.566 millones de pesos. Rava–Edeca–Obring UT: 39.798 millones de pesos. Rovial SA: 41.466 millones de pesos
Laromet SA: 47.281 millones de pesos. Pose SA: 47.281 millones de pesos. Vial Agro SA: 40.240 millones de pesos
Para el tramo 3, fueron nueve las empresas oferentes:
Boscarino SA: 30.065 millones de pesos Rovial SA: 34.921 millones de pesos. Pitón: 32.462 millones de pesos. Guerechet SA: 34.456 millones de pesos. Laromet SA: 36.950 millones de pesos.. Pietroboni: 35.022 millones de pesos. Vial Agro SA: 31.232 millones de pesos. Rava–Edeca–Obring UT: 31.400 millones de pesos y Pose SA: 33.860 millones de pesos