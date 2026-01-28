Sur provincial

Nueva Ruta N° 96: ¿Cómo sigue la licitación y la obra?

Con expectativa en toda la región, se concretó recientemente la apertura de sobres para los dos últimos tramos de la nueva ruta provincial 96, una obra vial clave para el sur santafesino. El acto contó con la presencia del ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y marcó un paso decisivo dentro del proceso licitatorio, aunque todavía resta una etapa central: el análisis de las ofertas y la definición de las empresas que ejecutarán los trabajos.