Fuerte inversión

Vera: impulsan la recuperación del estado de las rutas 100-S, 30 y 13

Las tareas de reparación y conservación de rutas del norte santafesino se suman a otras obras viales impulsadas por el Gobierno provincial, como la pavimentación de la Ruta 3 y los avances en la Ruta 31, consolidando una política sostenida de infraestructura y conectividad.