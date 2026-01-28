Vera: impulsan la recuperación del estado de las rutas 100-S, 30 y 13

continúa con la reparación y conservación de tres importantes corredores del norte provincial. Son 280 kilómetros de rutas que se pondrán en valor, interviniendo distintos tramos.
Las tareas de reparación y conservación de rutas del norte santafesino se suman a otras obras viales impulsadas por el Gobierno provincial, como la pavimentación de la Ruta 3 y los avances en la Ruta 31, consolidando una política sostenida de infraestructura y conectividad.
Son rutas que se inundan y anegan cuando llueve. Por eso, se construirán nuevas alcantarillas para asegurar el drenaje y se efectuará la extracción de 105 mil metros cúbicos de suelo para distribuirlos y fortalecer los tramos afectados.
Estos trabajos, se suman a diversas intervenciones que se están desarrollando junto a comunas y municipios mediante convenios especiales que fueron impulsados desde la Dirección Provincial de Vialidad.
Además, durante los meses finales del 2025 inauguró la pavimentación final de la Ruta 3, para unir mediante asfalto la ciudad de Vera hasta Los Amores en el norte a pocos kilómetros de Chaco.
Incluso, también se terminaron los accesos a los pueblos que están cerca de este corredor. Y en estos momentos, se lleva adelante la pavimentación de la Ruta 31, que conecta Tartagal con Intiyaco.
∙Ruta 100s
Es una traza de calzada natural que atraviesa al distrito de Cañada Ombú, al extremo norte del Departamento Vera. En distintos tramos de los 47 kilómetros se realizará la extracción y distribución de 5.000 m³ de suelo.
Aquí se colocarán 5 alcantarillas de módulos y 5 alcantarillas de tubos de hormigón armado. Además, se realizará la limpieza y control de especies leñosas en 6 hectáreas, con una inversión superior a 153 millones de pesos.
∙Ruta 30
Otro corredor a intervenir es la Ruta Provincial N° 30, beneficiando directamente a las familias de los distritos de Los Amores y Cañada Ombú. Mediante una inversión de 439 millones de pesos se intervendrán distintos tramos en los 100 kilómetros de ruta, realizando la extracción lateral y distribución de 30.000 m³ de suelo.
A su vez, se efectuará la colocación de 10 alcantarillas de hormigón armado, más las tareas de limpieza y control de especies leñosas en un total de 30 hectáreas.
∙ Ruta 13
Se intervendrán distintos tramos en los 135 kilómetros del tramo que va desde la Ruta Provincial N° 31 hasta el cruce con el Río Salado, que comparten los departamentos 9 de Julio y Vera.
Estas refacciones beneficiarán directamente a las localidades de La Gallareta, Fortín Olmos, Golondrina, Tostado, Pozo Borrado, San Bernardo y Gato Colorado.
Aquí se realizará la extracción lateral y distribución de 70.000 m³ de suelo y se colocarán 20 nuevas alcantarillas de módulos de hormigón armado, con una inversión de 865 millones de pesos.