Festejos

Ramona celebra 132 años de historia con festejos, reconocimientos y fuerte participación comunitaria

La localidad del departamento Castellanos vivirá una jornada festiva abierta a toda la comunidad, al tiempo que destaca avances en políticas ambientales, fortalecimiento cultural y una exitosa temporada de Colonia de Verano, reflejo de una gestión enfocada en el desarrollo integral y la participación social.