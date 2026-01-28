Ramona celebra 132 años de historia con festejos, reconocimientos y fuerte participación comunitaria
La localidad del departamento Castellanos vivirá una jornada festiva abierta a toda la comunidad, al tiempo que destaca avances en políticas ambientales, fortalecimiento cultural y una exitosa temporada de Colonia de Verano, reflejo de una gestión enfocada en el desarrollo integral y la participación social.
A 132 años de su fundación, Ramona reafirma su identidad con celebración, sustentabilidad y cultura
La comunidad de Ramona se prepara para conmemorar los 132 años de su fundación, cumplidos el pasado 29 de enero, con una jornada festiva que tendrá lugar el domingo 1 de febrero en el Complejo Recreativo Comunal, epicentro de las principales actividades previstas para la ocasión.
Durante el encuentro, vecinos y visitantes podrán disfrutar de juegos acuáticos, castillos inflables y diversas propuestas recreativas, pensadas para todas las edades. El cierre musical estará a cargo de Los Arrieros del Centro, reconocida formación tradicionalista proveniente de la localidad cordobesa de Freyre, con entrada libre y gratuita.
Uno de los momentos más emotivos será el corte de la torta aniversario, a cargo de los asistentes a la Colonia de Verano, que se compartirá entre todos los presentes tras el simbólico “feliz cumpleaños” a la localidad. Como es habitual en este tipo de celebraciones, el evento contará con servicio de cantina, favoreciendo un clima familiar y de encuentro.
Más allá del festejo, el aniversario representa una oportunidad para honrar la historia local, reconocer el esfuerzo de quienes forjaron la comunidad y renovar el compromiso colectivo con el futuro de Ramona.
Reconocimiento ambiental
En el marco de las políticas públicas orientadas a la sustentabilidad y la lucha contra el cambio climático, la Comuna de Ramona recibió un certificado de reconocimiento otorgado por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), destacando su participación activa en la Campaña Nacional de Arbolado.
Esta iniciativa, que ya superó el millón de árboles plantados en todo el país, busca mitigar los efectos del calentamiento global a través de la reforestación y el fortalecimiento de los espacios verdes urbanos.
En la campaña correspondiente al año 2025, Ramona acreditó la plantación de 171 árboles, lo que implica una absorción estimada de 34,2 toneladas de dióxido de carbono, calculada a 20 años según la metodología One Tree Planted.
Este reconocimiento pone en valor el compromiso ambiental de la gestión comunal y la articulación con redes nacionales que promueven acciones concretas para fortalecer la resiliencia frente al cambio climático.
Cultura, memoria y una colonia de verano con récord de participación
En materia cultural, el Presidente Comunal José Barbero realizó la entrega de nuevo mobiliario para el Museo Histórico Comunal, destinado específicamente al área de archivo y resguardo documental. Esta incorporación resulta clave para la preservación de la memoria colectiva, garantizando mejores condiciones de conservación, catalogación y acceso a documentos históricos.
La inversión fue posible gracias a la Subvención Anual para Museos otorgada por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, herramienta que permite a los espacios culturales del interior provincial profesionalizar sus instalaciones y servicios.
En paralelo, la temporada de Colonia de Verano se desarrolla con marcado éxito, convocando a casi 200 participantes que disfrutan de actividades formativas y recreativas, especialmente en el medio acuático. La propuesta funciona en horario matutino, mientras que por la tarde —de 16 a 20 horas— el predio permanece abierto con pileta libre, habilitando el uso pleno del Complejo Recreativo.
El espacio, que cuenta con dos piletas, playón multideportivo, canchas playeras, quinchos y cantina, se muestra colmado a diario por familias y visitantes, evidenciando una fuerte apropiación social y consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro y orgullo de la comunidad ramonense.