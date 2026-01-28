Vigilancia epidemiológica

Provincia refuerza acciones preventivas ante la proliferación de mosquitos en Colonia Mascías

Ante el aumento de mosquitos “charqueros” en Colonia Mascías, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe desplegó una jornada de trabajo territorial orientada a la prevención, con acciones coordinadas entre los ministerios de Salud y de Desarrollo Productivo junto a la comuna local, que incluyeron vigilancia epidemiológica, capacitación y provisión de insumos.