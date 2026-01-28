Provincia refuerza acciones preventivas ante la proliferación de mosquitos en Colonia Mascías
Ante el aumento de mosquitos “charqueros” en Colonia Mascías, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe desplegó una jornada de trabajo territorial orientada a la prevención, con acciones coordinadas entre los ministerios de Salud y de Desarrollo Productivo junto a la comuna local, que incluyeron vigilancia epidemiológica, capacitación y provisión de insumos.
Ante la proliferación de mosquitos "charqueros" en Colonia Mascías, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe desplegó este martes una jornada de trabajo territorial orientada a la prevención, con acciones coordinadas entre los ministerios de Salud, y de Desarrollo Productivo, junto a la comuna local.
La intervención fue encabezada por la directora provincial de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz; e incluyó la entrega de insumos, capacitación de personal.
La funcionaria explicó que la presencia del Estado provincial en esa zona responde a una estrategia de anticipación. “Estamos acompañando esta situación que se generó por la proliferación de mosquitos fundamentalmente desde la prevención, como nos piden siempre el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio”, señal
Vigilancia epidemiológica y prevención
En el marco de la jornada, a través de los programas de Epidemiología y de Zoonosis y Vectores, y en articulación con Sanidad Animal de Desarrollo Productivo, se activaron medidas de vigilancia epidemiológica para sensibilizar sobre la Encefalitis Equina del Oeste (EEO).
En ese sentido, se recordó la importancia de la vacunación de caballos para prevenir la enfermedad y se indicó la notificación inmediata ante la aparición de equinos con síntomas neurológicos, así como también de cuadros febriles inespecíficos en personas.
Chumpitaz aclaró que la situación no implica una alerta sanitaria. “No estamos en una emergencia ni ante una alerta. Estamos haciendo prevención frente a esta explosión demográfica de mosquitos”, remarcó, y explicó que el equipo realizó un análisis de situación y un diagnóstico de lo que ocurre tanto en la localidad como en el departamento.
Recordó además que durante 2023 y 2024 se registró un brote de EEO en la provincia y en la región centro del país, por lo que resulta clave reforzar la detección temprana desde los efectores de salud y la comunidad.
Insumos, capacitación y trabajo en terreno
Durante la intervención se reforzó el stock disponible en el SAMCo local repelente de producción pública del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF).
La Provincia también proveyó a la comuna de termonieblas y productos específicos, junto con una capacitación técnica para que el personal local pueda realizar las tareas de fumigación en caso de ser necesario.
Según explicó la directora provincial, el enfoque prioriza el uso racional de estas herramientas. “La fumigación es un recurso que debe utilizarse con criterio, porque también afecta a los depredadores naturales de los mosquitos, que son fundamentales para el equilibrio del ecosistema”, indicó.
Recomendaciones a la comunidad
Como parte de la estrategia preventiva, se reforzaron las recomendaciones a la población, entre ellas evitar reservorios de agua donde puedan reproducirse los mosquitos, utilizar ropa clara y de manga larga, y aplicar repelente cada cuatro horas.
“Para la población, lo más importante es el uso del repelente para evitar las picaduras”, subrayó Chumpitaz.
Por su parte, el presidente comunal Oscar Selmi destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y valoró la capacitación recibida. Señaló que se conformó un equipo local para tareas de fumigación, con recorridas especialmente en el área rural, y que se continuará aplicando lo aprendido para abordar la situación de manera preventiva.