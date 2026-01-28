En 9 de Julio

Rutas 13 y 292-S: avanza la reparación de corredores clave del norte provincial

Con una importante inversión provincial, continúan los trabajos de puesta en valor de dos corredores viales del norte santafesino, que incluyen extracción y redistribución de suelo, construcción de nuevas alcantarillas y mejoras integrales para garantizar la transitabilidad incluso en períodos de lluvias.