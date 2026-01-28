Rutas 13 y 292-S: avanza la reparación de corredores clave del norte provincial

Continúa la reparación y conservación de dos importantes corredores del norte provincial. Entre los distintos tramos, serán más de 150 kilómetros de ruta que se pondrán en valor.
Con una importante inversión provincial, continúan los trabajos de puesta en valor de dos corredores viales del norte santafesino, que incluyen extracción y redistribución de suelo, construcción de nuevas alcantarillas y mejoras integrales para garantizar la transitabilidad incluso en períodos de lluvias.
Continúa la reparación y conservación de dos importantes corredores del norte provincial. Entre los distintos tramos, serán más de 150 kilómetros de ruta que se pondrán en valor.
Son rutas que se inundan y anegan cuando llueve. Por eso, se construirán nuevas alcantarillas para asegurar el drenaje y se efectuará la extracción de 135 mil metros cúbicos de suelo para distribuirlos y fortalecer los tramos afectados.
Estos trabajos, se suman a diversas intervenciones que se están desarrollando junto a comunas y municipios mediante convenios especiales que fueron impulsados desde la Dirección Provincial de Vialidad.
Mediante estos convenios se trabajó con Santa Margarita, en el levantamiento de calzada y construcción de ripio en la Ruta 91s y la construcción de un nuevo sistema de iluminación en la Ruta 293s.
También se realizaron trabajos de iluminación junto a Juan de Garay para reposición de luces en el cruce de las rutas 2 y 17, con Pozo Borrado en el desbosque y limpieza de las rutas 290s y 91s, con Villa Minetti en la construcción de un cordón cuneta en la Ruta Provincial N° 292s y más convenios con localidades del dpto. 9 de Julio.
Desde Provincia informaron que se intervendrán distintos tramos en los 135 kilómetros del tramo que va desde el Ruta Provincial N° 31 hasta el cruce con el Río Salado, que comparten los departamentos 9 de Julio y Vera.
Estas refacciones beneficiarán directamente a las localidades de La Gallareta, Fortín Olmos, Golondrina, Tostado, Pozo Borrado, San Bernardo y Gato Colorado.
Aquí se realizará la extracción lateral y distribución de 70 mil m³ de suelo y se colocarán 20 nuevas alcantarillas de módulos de hormigón armado, con una inversión de 865 millones de pesos.
En el Departamento 9 de Julio, con una inversión provincial de alrededor de 560 millones de pesos, se trabajará en distintos sectores de esta ruta que es totalmente de tierra y va desde Villa Minetti hasta el límite interprovincial con Santiago del Estero (19 km).
Allí se ejecutará la extracción lateral y distribución de 65 mil m³ de suelo. Además, se reemplazarán 3 alcantarillas existentes.