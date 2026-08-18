Departamento San Justo

Borla: "La Expo Rural de San Justo es una de las principales exposiciones del país"

Durante el acto central de la 82ª Exposición Rural, Comercial e Industrial de San Justo, el senador provincial Rodrigo Borla destacó el crecimiento de la muestra, la inauguración de la nueva pista de jura y el acompañamiento institucional. También puso en valor la participación de la comunidad y el perfil familiar y productivo de una exposición que reúne ganadería, industria, maquinaria, gastronomía y espectáculos.