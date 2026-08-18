La 82ª Exposición Rural, Comercial e Industrial de San Justo volvió a mostrar el crecimiento y la consolidación de una de las principales muestras productivas de la región. Durante el acto central, realizado este lunes 17 de agosto, el senador provincial Rodrigo Borla destacó especialmente la inauguración del nuevo espacio destinado a la pista de jura de reproductores.
Borla: "La Expo Rural de San Justo es una de las principales exposiciones del país"
Durante el acto central de la 82ª Exposición Rural, Comercial e Industrial de San Justo, el senador provincial Rodrigo Borla destacó el crecimiento de la muestra, la inauguración de la nueva pista de jura y el acompañamiento institucional. También puso en valor la participación de la comunidad y el perfil familiar y productivo de una exposición que reúne ganadería, industria, maquinaria, gastronomía y espectáculos.
“Esta muestra tuvo un color distinto y muy positivo por la inauguración del nuevo espacio de la pista de jura de los reproductores en exposición”, señaló Borla, quien consideró que la obra permite jerarquizar aún más a la exposición.
En ese sentido, sostuvo que la Rural de San Justo “no solo es una de las principales exposiciones del país, sino que además ahora cuenta con una de las mejores instalaciones”.
La nueva infraestructura cuenta con una superficie de 1.200 metros cuadrados y representa una de las principales inversiones incorporadas para esta edición de la muestra.
El aporte de la industria local y el acompañamiento institucional
Borla también destacó que la construcción del nuevo espacio tuvo una participación directa de empresas e industrias de San Justo, lo que, a su entender, agrega valor a la obra y fortalece el vínculo entre la exposición y la comunidad local.
“Ha sido la frutilla del postre de este año estos 1.200 metros cuadrados de construcción, que además jerarquizan a las industrias de San Justo, ya que quienes lo realizaron son de nuestra ciudad”, expresó.
El senador felicitó a la Sociedad Rural de San Justo por la inversión realizada y valoró además el aporte económico efectuado por la Provincia para acompañar la concreción del proyecto.
La jornada central contó con la presencia de autoridades provinciales y locales. El gobernador Maximiliano Pullaro había visitado la exposición durante la jornada del domingo, acompañado por los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, y de la Producción y Desarrollo, Gustavo Puccini, además de otros funcionarios de esa cartera.
Una exposición que trasciende lo productivo
Más allá de la importancia de la actividad ganadera, agrícola, comercial e industrial, Borla puso el acento en el carácter integral de la Expo Rural de San Justo y en su capacidad para convocar a distintos públicos.
En ese marco, destacó la importancia de la presencia de funcionarios y representantes institucionales en este tipo de acontecimientos. “Es buena la presencia del funcionario que venga, que recorra, que viva”, afirmó, al valorar el acompañamiento durante el fin de semana.
Finalmente, el senador remarcó que la exposición cuenta con un perfil que la diferencia de otras muestras del sector. “Es un encuentro de la familia”, sostuvo, al señalar que durante los días de exposición se combinan la ganadería, la agricultura y la maquinaria con propuestas para niños y jóvenes, espectáculos con artistas de alcance nacional, gastronomía y numerosas actividades.
Con esta nueva edición, la Sociedad Rural de San Justo reafirma así el posicionamiento de su exposición como un punto de encuentro para el sector productivo y para toda la comunidad, sumando infraestructura y propuestas que contribuyen a fortalecer su presencia en el calendario de grandes muestras del país.