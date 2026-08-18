Histórica edición

San Justo reafirmó su lugar en la ganadería argentina con la apertura oficial de la 82° Expo Rural

Con más de 150 expositores y más de 300 reproductores, la Sociedad Rural de San Justo inauguró la 82ª edición de la Expo Rural MB Metalúrgica, una muestra que este año adquirió especial relevancia por la nueva infraestructura ganadera y por el reconocimiento de la Asociación Braford Argentina. En el acto de apertura, María Herminia Rabasedas destacó el esfuerzo colectivo detrás de la exposición y planteó el desafío de transformar producción, inversión y articulación institucional en nuevas oportunidades para la región.