La Sociedad Rural de San Justo inauguró oficialmente la 82ª edición de la Expo Rural MB Metalúrgica, una muestra que volvió a reunir a productores, cabañeros, empresas, instituciones y visitantes de toda la región y que este año adquiere una dimensión especial a partir de la nueva infraestructura ganadera incorporada al predio.
San Justo reafirmó su lugar en la ganadería argentina con la apertura oficial de la 82° Expo Rural
Con más de 150 expositores y más de 300 reproductores, la Sociedad Rural de San Justo inauguró la 82ª edición de la Expo Rural MB Metalúrgica, una muestra que este año adquirió especial relevancia por la nueva infraestructura ganadera y por el reconocimiento de la Asociación Braford Argentina. En el acto de apertura, María Herminia Rabasedas destacó el esfuerzo colectivo detrás de la exposición y planteó el desafío de transformar producción, inversión y articulación institucional en nuevas oportunidades para la región.
Con más de 150 expositores y más de 300 reproductores, la exposición reafirma su lugar dentro del calendario productivo santafesino y suma, además, el reconocimiento de la Asociación Braford Argentina, que distinguió a San Justo como sede promocionada de la raza. Para la Sociedad Rural, este reconocimiento confirma el crecimiento de la localidad como referencia dentro de la ganadería argentina.
Histórica edición
La presidenta de la Sociedad Rural de San Justo, María Herminia Rabasedas, fue una de las principales voces del acto de apertura y puso el acento en el esfuerzo colectivo que permitió concretar esta nueva edición.
“Quiero empezar con una palabra que es gracias. Gracias a todos los que hicieron posible esta nueva edición”, expresó, para luego remarcar que una exposición de estas características requiere tiempo, inversión y trabajo sostenido.
Rabasedas reconoció especialmente el esfuerzo realizado durante los días previos a la apertura, en un contexto que implicó atravesar dificultades y sostener el objetivo de concretar la muestra. “Más allá de cualquier pronóstico, volvimos a hacer una Expo Rural como la que solíamos hacer. No solamente la hicimos, sino que la hicimos crecer”, afirmó.
En ese sentido, destacó la presencia de más de 150 expositores, más de 300 reproductores y la participación de empresas y cabañas que regresaron a San Justo, junto con otras que llegaron por primera vez.
La titular de la entidad rural también puso en valor el lugar que la muestra viene adquiriendo dentro de la actividad ganadera. “San Justo está ocupando cada vez más un lugar importante en la ganadería argentina”, sostuvo, al remarcar que la Expo se transformó en un punto de encuentro de la ganadería, la producción, la industria y el conocimiento.
Para Rabasedas, el desafío ahora es proyectar ese crecimiento y convertirlo en nuevas oportunidades. En esa línea, destacó el rol del Foro San Justo Productivo como ámbito para que instituciones, empresas y Estado puedan construir una visión compartida del desarrollo productivo de la ciudad y la región.
“Queremos no solamente crecer en cantidad, sino crecer en oportunidades”, planteó. Y vinculó ese objetivo con la necesidad de generar incentivos para la inversión, mejorar la infraestructura productiva, fortalecer rutas y caminos, garantizar energía para las empresas y ampliar la conectividad.
La presidenta de la Sociedad Rural subrayó, además, el valor de la obra ganadera que se estrena durante esta edición. Señaló que el nuevo espacio es el resultado de la articulación entre distintos actores y agradeció especialmente a MB Metalúrgica, al Gobierno de la ciudad de San Justo, al senador Rodrigo Borla y al Gobierno de la provincia de Santa Fe.
“Cuando los recursos públicos encuentran inversión privada, gestión e instituciones comprometidas, los recursos se multiplican”, afirmó Rabasedas.
Y cerró con una definición que sintetizó el espíritu de la muestra: “Una exposición dura cuatro días, pero lo que somos capaces de generar en estos cuatro días puede transformar los próximos años”.
“Este es un polo ganadero monumental”
Durante el acto, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó la nueva infraestructura y el papel de San Justo dentro del mapa productivo provincial.
“Felicitarlos por esta magnífica obra que no es solo lo que vemos, sino que permite visibilizar a este polo ganadero monumental que tiene la provincia de Santa Fe y que está aquí representado en San Justo”, señaló.
El funcionario provincial también ratificó el acompañamiento al sector agropecuario y destacó el significado de la 82ª edición de la muestra como expresión del esfuerzo de productores y de generaciones vinculadas a la Sociedad Rural.
“Esta edición número 82 lo que viene a reflejar también es el esfuerzo de muchos productores, muchos que pertenecieron aquí a esta Sociedad Rural, del esfuerzo que pese a las crisis económicas, pese a las crisis políticas, a muchas crisis también climáticas, salieron adelante”, expresó.
Puccini también resaltó la ubicación estratégica del departamento San Justo, al que definió como un territorio situado entre el sur industrializado y el norte productivo. En ese marco, sostuvo que la ciudad reúne un mix productivo e industrial que refleja buena parte de las fortalezas de Santa Fe.
Trabajo conjunto y una mirada de largo plazo
El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Berardo Vignatti, felicitó a la Sociedad Rural de San Justo por la organización de la exposición y destacó el vínculo histórico que mantiene con la institución.
En su discurso, planteó la necesidad de que las entidades rurales no se limiten al reclamo sino que también desarrollen propuestas y construyan espacios de trabajo conjunto con los gobiernos provincial, municipal y comunal.
“Más allá de los reclamos tiene que haber siempre atrás de eso una propuesta. Es la forma de crecer, de trabajar”, sostuvo.
Vignatti destacó además el trabajo desarrollado junto a la provincia en materia de seguridad rural e infraestructura y puso como ejemplo a la propia Expo Rural de San Justo como resultado de la articulación entre la Sociedad Rural, el municipio, la provincia y las cabañas.
“Este es un claro ejemplo que demuestra que el trabajo en equipo, el trabajo que hace la rural, que hace con el municipio, con la provincia, con las cabañas”, señaló.
En esa línea, consideró que esa experiencia puede ser replicada en otros ámbitos para fortalecer al sector productivo y contribuir al crecimiento de Santa Fe y del país.
El desfile de los campeones, síntesis del potencial ganadero
Uno de los momentos centrales de la jornada fue el tradicional desfile de los campeones, que permitió reunir en la pista a los ejemplares que obtuvieron los principales reconocimientos de las distintas razas que participaron de la exposición.
En Braford, raza que tuvo un protagonismo especial en esta edición por su condición de muestra promocionada, el Gran Campeón Macho correspondió a la cabaña El Ombú, mientras que el Reservado Gran Campeón Macho fue para La Carreta y el Tercer Mejor Macho para El Amargo.
Entre las hembras, el máximo galardón quedó en manos de la cabaña Doña Evangelina, como Reservada Gran Campeón Hembra y El Amargo, de Villa Minetti, como Tercera Mejor Hembra.
La pista también recibió a los campeones de Brangus. La cabaña La Victoria, de José Luis Fau, de Gobernador Crespo, obtuvo el Gran Campeón Macho, mientras que El Triunfo, de Colmar, se quedó con el Gran Campeón Hembra. Los premios de reservados correspondieron a Los Retoños, en machos, y Don Pedro, en hembras.
En Angus, la cabaña La Julia, de Gonzalo Salomón, de Cañada de Gómez, obtuvo los máximos reconocimientos: Gran Campeón Macho Puro Pedigree y Gran Campeón Hembra Puro Pedigree.
También hubo espacio para el Brahman, con la cabaña Santa Eugenia de Los Retoños, de Villa Saralegui, como ganadora del Gran Campeón Macho, mientras que el Gran Campeón Hembra correspondió a la cabaña María Isabel de Siceni, de Colonia Silva, Santa Fe.
En tanto en la raza Hereford el ganador de Gran Campeón y Reservado Gran Campeón fue para la cabaña María Pilar de Jorge Gil.
El desfile se completó con los principales premiados de las razas ovinas y caprinas. En Dorper Black fueron reconocidas las cabañas El Candil, de San Jerónimo Norte; El Sacrificio, de Videla; y San José, de San Ceferino. En Dorper White, los máximos premios de machos y hembras quedaron en la cabaña San José, mientras que en Pampinta también se destacó esta misma cabaña.
Finalmente, en la raza caprina Boer, el reconocimiento correspondió a la cabaña El Sacrificio, de Videla, establecimiento de Nahuel Molina.
El paso de los campeones por la nueva pista no fue solamente un momento protocolar. También permitió exhibir el resultado del trabajo de selección genética, inversión y dedicación de las cabañas que llegaron a San Justo y que contribuyeron a jerarquizar la propuesta ganadera de la 82ª Expo Rural.
Una obra que representa años de trabajo
El intendente de San Justo, Nicolás Cuesta, también puso el foco en el proceso que permitió llegar a la inauguración de la nueva infraestructura y en el trabajo institucional construido durante los últimos años.
El mandatario local sostuvo que la obra representa mucho más que una construcción física y la definió como el resultado visible de una idea de trabajo que se fue consolidando con el tiempo.
“Es haber construido durante todos estos años una idea profunda de trabajo”, expresó, al remarcar la articulación entre la Sociedad Rural, el Foro San Justo Productivo, el municipio y la provincia.
Para Cuesta, la nueva infraestructura funciona como un espacio que permitirá desarrollar y potenciar la actividad, pero también como la expresión concreta de un proceso de cooperación institucional.
La apertura oficial de la 82ª Expo Rural de San Justo dejó así planteado un desafío que trasciende los días de la muestra: consolidar el crecimiento alcanzado, profundizar la articulación entre los sectores y convertir el potencial productivo de la región en nuevas inversiones, empleo y oportunidades.