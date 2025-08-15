Corte de cintas y tradición: arrancó ExpoVenado 2025

La 89° edición de ExpoVenado dio inicio formal este viernes al mediodía con una ceremonia de corte de cintas en la tranquera principal de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, ubicada sobre la calle Chile.
La muestra agroindustrial y comercial de Venado Tuerto abrió sus puertas con una emotiva ceremonia. Con actividades del 14 al 17 de agosto, la 89° edición se presenta renovada y llena de sorpresas para toda la familia, bajo el lema “El lugar donde las oportunidades se hacen realidad”.
La 89° edición de ExpoVenado dio inicio formal este viernes al mediodía con una ceremonia de corte de cintas en la tranquera principal de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, ubicada sobre la calle Chile.
Este acto simbólico significó el comienzo de una nueva edición de la muestra agroindustrial y comercial más importante de la región, que este año destaca por su renovado enfoque en desarrollo, innovación y un fuerte arraigo productivo.
Con la participación activa de la Sociedad Rural y la Municipalidad de Venado Tuerto como co-organizadores, ExpoVenado 2025 se extiende desde el 14 hasta el 17 de agosto en el predio ferial, ofreciendo a los asistentes una variedad de actividades para todos los sectores y públicos.
Bajo el lema "El lugar donde las oportunidades se hacen realidad", la muestra busca ser un punto de encuentro entre el campo y la ciudad, presentando lo mejor de la producción local y regional.
En esta oportunidad, el corte de cintas estuvo a cargo de la presidenta de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Noelia Castagnani; el intendente anfitrión Leonel Chiarella; y la senadora provincial Leticia Di Gregorio.
En el evento también estuvieron presentes autoridades locales y regionales, como los diputados provinciales Sofía Galnares y Leonardo Calaianov; el obispo de la Diócesis de Venado Tuerto, Han Lim Moon; el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani; la presidente de la Comisión Asesora Regional de Coninagro Santa Fe, Laura Llopi; el presidente del Concejo Municipal, Santiago Meardi; y diversos representantes de organizaciones políticas y sociales.
También estuvieron Alberto Marina y Nicolás de Anchorena, del Grupo Clarín, quienes participaron del homenaje a Saturnino Herrero Mitjans, realizado minutos después del corte de cintas.
Eduardo Marroquín, locutor del evento, resaltó que el corte de cintas es una tradición de gran significancia para la Sociedad Rural y el gobierno de la ciudad. "Este momento marca el inicio oficial de estas jornadas, que están destinadas a ofrecer lo mejor de nuestros productores, comerciantes, industriales, emprendedores y artesanos, a los vecinos de Venado Tuerto y la región", destacó.
Posteriormente, el obispo Moon procedió a la tradicional bendición por el éxito de la muestra y luego se abrió el pórtico de acceso por calle Chile.
Tras la ceremonia, el intendente Chiarella destacó a ExpoVenado como “una organización en conjunto entre la Sociedad Rural y el Gobierno de Venado Tuerto, que representa lo que somos como ciudad y como región. La potencia productiva que tenemos y la capacidad de innovación. Y también ese deseo permanente de seguir progresando. Creo que son tres pilares que representan a la Expo con una cuarta pata que es el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo entre lo público y lo privado”.
En esta línea, remarcó que “cuando uno recorre la Expo, ve que esto es lo que necesita el país para poder salir adelante. Trabajo en equipo, articulación público-privada, que la producción sea lo prioritario para poder desarrollarnos, que la innovación ocupe un lugar trascendental, y también este deseo permanente de seguir siendo mejores. ExpoVenado se constituye en una de las exposiciones más importantes del interior del país. Y eso a nosotros nos llena de orgullo”.
Luego, en diálogo con los medios, Noelia Castagnani expresó su satisfacción por el inicio de una nueva edición de ExpoVenado, destacando la gran expectativa generada por las actividades y la oferta de la muestra. "Invitamos a todos a disfrutar de la variada gastronomía, los shows y los espectáculos para toda la familia, además de los 200 caballos que participan de la muestra", indicó.
También destacó el emotivo homenaje realizado a Saturnino Herrero Mitjans, figura fundamental para la organización de ExpoVenado durante muchos años. "Fue una persona muy valiosa para la Sociedad Rural y la comunidad de Venado Tuerto, que siempre estuvo presente con humildad y sabiduría en la organización de la muestra", expresó Castagnani con emoción.
La 89° edición de ExpoVenado no solo rescata lo mejor de sus tradiciones, sino que también incorpora nuevas propuestas, como el certamen del Hampshire Down, que posiciona a la ciudad como la capital provincial de esta raza bovina. "Gracias a Sofía Galnares, que gestionó todo el trámite, vamos a disfrutar de la jura de los bovinos, y tenemos las cinco cabañas más importantes del país aquí", afirmó Castagnani.
Además, los asistentes que adquieran su entrada tendrán la oportunidad de participar en los tradicionales sorteos de ExpoVenado, cuyas premiaciones se llevarán a cabo el próximo domingo. Castagnani invitó a no olvidar llenar los cupones para participar de los sorteos.
Con actividades programadas para toda la familia, ExpoVenado 2025 promete ser una edición de gran éxito, que este sábado tendrá otro plato fuerte, desde las 14.30, con los discursos de la inauguración oficial del acontecimiento.
