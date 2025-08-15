89° edición

Corte de cintas y tradición: arrancó ExpoVenado 2025

La muestra agroindustrial y comercial de Venado Tuerto abrió sus puertas con una emotiva ceremonia. Con actividades del 14 al 17 de agosto, la 89° edición se presenta renovada y llena de sorpresas para toda la familia, bajo el lema “El lugar donde las oportunidades se hacen realidad”.