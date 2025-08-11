Venado Tuerto

Castagnani: “ExpoVenado ofrecerá actividades y propuestas para todos”

Del 14 al 17 de agosto, la Sociedad Rural celebrará la 89ª edición de ExpoVenado, con espectáculos camperos inéditos, jornadas técnicas, gastronomía, shows en vivo y sorteos. Este año, el corte de cinta será el viernes 15 y el acto inaugural, el sábado 16.