En el mes de marzo de 2026 una mujer fue acusada por ejercer como médica en el Samco de San José de la Esquina sin tener título habilitante. La misma había sido imputada por más de 80 hechos, aunque en estos días se llegó a una resolución en un juicio abreviado. De esta manera, la Justicia resolvió imponerle una condena de tres años de prisión condicional a la acusada y fijó una indemnización que supera los 9 millones de pesos, que llegarían a las arcas del nosocomio sanjosesino. En tanto, la médica trucha deberá fijar domicilio y también deberá presentarse ante la justicia una vez al mes.
Juicio abreviado para la falsa médica de San José de la Esquina: quedó en libertad condicional
Se constató que había adulterado documentos para ejercer como doctora en el Samco de esa localidaddel departamento Caseros. Finalmente, la mujer fue condenada a tres años de prisión condicional. Lamisma podrá cumplir la pena en libertad respetando algunas reglas de conducta.
“Fue detenida en el mes de marzo donde se la imputó por los delitos de adulteración de documentación. Estuvo en prisión preventiva y luego de avanzar con la investigación se realizó un procedimiento abreviado”, expresó el fiscal Emiliano Ehret, en diálogo con El Litoral.
Asimismo, agregó: “La persona sindicada se reconoció culpable y también ofreció reparar el daño causado en cuanto a lo que percibió como sueldo en el Samco de San José de la Esquina. Finalmente, se la condenó a tres años de prisión, los cuales se dejan en suspenso al día de la fecha atento a que es su primera condena, es decir, puede cumplir la pena en libertad respetando algunas reglas de conducta”.
Falsificación de material de documentos públicos
Cabe recordar que se le atribuyeron cinco hechos de falsificación de material de documentos públicos, dos hechos de falsificación de sellos y uso de documentos públicos aldulterados, 27 hechos de defraudación a la administración pública, 55 hechos de ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título en concurso ideal, a su vez todos ellos en concurso real, consumados y en carácter de autora.