Fue detenida en marzo

Juicio abreviado para la falsa médica de San José de la Esquina: quedó en libertad condicional

Se constató que había adulterado documentos para ejercer como doctora en el Samco de esa localidaddel departamento Caseros. Finalmente, la mujer fue condenada a tres años de prisión condicional. Lamisma podrá cumplir la pena en libertad respetando algunas reglas de conducta.