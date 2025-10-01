Los Cardos vivió un fin de semana histórico

La localidad más austral del departamento San Martín celebró sus Fiestas Patronales con una convocatoria récord, estrenando un nuevo espacio público y marcando un hito en su identidad.
Los Cardos vivió un fin de semana inolvidable con la celebración de sus Fiestas Patronales, un evento que superó todas las expectativas de convocatoria y que se realizó en un marco de estrenos y simbolismo. La comunidad se reunió masivamente en el flamante Parque Norte, inaugurado especialmente para la ocasión, transformando la fiesta en un verdadero encuentro de alegría y emoción.
El escenario del Parque Norte fue testigo del paso de grandes artistas que hicieron vibrar al público. La música estuvo a cargo de talentos como Camilo Ceballos, Positivo Folk y Germán David. Además, los grupos de danza "Las Maripositas" y "Las Tatinas" cosecharon grandes aplausos.
Complementando la fiesta, más de 90 feriantes le dieron un marco único a la celebración, con una gran variedad de propuestas para toda la familia.
Uno de los momentos centrales de la jornada fue la inauguración formal del Parque Norte. Este espacio, un predio que solía estar destinado a desechos, fue completamente recuperado y transformado por el gobierno local. Hoy luce renovado, ofreciendo sectores para la actividad física, modernos juegos infantiles, veredas perimetrales e internas, y una nueva iluminación.
El presidente comunal, Alan Tramannoni, expresó su satisfacción por la respuesta de la gente: “Estamos felices por lo que vivimos. Es histórico para la localidad hacer este evento en un lugar nuevo y que la gente lo haya adoptado de esta manera”.
El otro gran hito de las Patronales fue la presentación oficial de la bandera de la localidad. El senador Esteban Motta acompañó al presidente comunal Tramannoni en el acto de izamiento, que simbolizó un fuerte paso en la construcción de la identidad local.
“Hoy flamea por primera vez nuestra bandera en la localidad. También eso hace que sea un día histórico”, destacó Tramannoni, visiblemente orgulloso del nuevo estandarte.
La bandera, diseñada por Francisco Díaz de Azevedo, presenta tres franjas horizontales. El celeste representa el cielo y la identidad argentina; el blanco, la paz y la tranquilidad de los vecinos; y el verde, la fertilidad de los suelos de la región. En el centro, una flor de cardo –que emula al sol de la bandera nacional– simboliza la identidad que da nombre al pueblo.
Tradición, cultura, identidad y un nuevo espacio público: las Fiestas Patronales de Los Cardos se graban en la historia como un verdadero hito fundacional y comunitario.
