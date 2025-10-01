Conflicto familiar

Un ex dirigente amenazó con arma a su hijo en una heladería en San Juan

En Rivadavia, San Juan, un ex presidente de Sportivo Desamparados empuñó un revólver calibre 22 contra su hijo durante una discusión en una heladería. Fue detenido luego de un enfrentamiento verbal con la Policía, tras denuncias de los presentes.