Un ex dirigente amenazó con arma a su hijo en una heladería en San Juan
En Rivadavia, San Juan, un ex presidente de Sportivo Desamparados empuñó un revólver calibre 22 contra su hijo durante una discusión en una heladería. Fue detenido luego de un enfrentamiento verbal con la Policía, tras denuncias de los presentes.
El detenido fue identificado como Guillermo García.
El lunes por la tarde, en una heladería ubicada sobre la avenida Libertador en el departamento Rivadavia (San Juan),un altercado familiar llamó la atención de vecinos y clientes cuando un hombre de 72 años –ex dirigente deportivo– amenazó con un arma de fuego a su hijo.
La rápida intervención policial derivó en su detención. A continuación, detalles del episodio y antecedentes del protagonista.
El episodio en la heladería y la actuación policial
Según los testimonios recabados, el padre y el hijo —identificados como Guillermo G. (72) y Guillermo M. G. (49) respectivamente— se hallaban en el local cuando la discusión escaló. En ese momento, el progenitor sacó un revólver calibre 22 y apuntó directamente a su hijo, en una escena que generó pánico entre los presentes.
Testigos que presenciaron el hecho alertaron al 911. Al arribar al sitio, los efectivos policiales se encontraron con una situación compleja: el hombre opuso resistencia verbal y gestual, lo que derivó en un forcejeo leve mientras intentaban reducirlo. Finalmente, lograron desarmarlo, incautaron el arma y lo pusieron a disposición de la Justicia.
La causa se encuadró inicialmente como amenazas agravadas y uso de arma de fuego en flagrancia. Las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía competente para que avance la imputación formal y disponga las medidas de prueba correspondientes.
Algunos relatos periodísticos señalan que el arma habría sido dejada sobre una mesa del local durante el forcejeo previo a la llegada policial.
En tanto, fuentes locales lo identificaron como residente del distrito de Marquesado, donde también desarrollaba actividades comerciales.
Trayectoria deportiva, empresarial y cuestionamientos previos
El detenido, identificado como Guillermo García, no es un personaje desconocido en San Juan. Se lo reconoce por haber sido presidente del Club Sportivo Desamparados en dos períodos distintos.
Su primer mandato habría sido en 1990, cuando asumió con 36 años, mientras que su segundo ciclo comenzó en diciembre de 2007, tras la renuncia de otro directivo. En esa etapa, impulsó la instalación de iluminación artificial en el estadio “El Serpentario”, lo que figura como uno de los hitos de su gestión deportiva.
Además de su rol en el ámbito deportivo, García es propietario de la empresa productora de huevos Yemita, con sede también en la zona de Marquesado.
No obstante, su trayectoria no ha estado exenta de controversias. En informaciones periodísticas locales se mencionan episodios críticos durante su gestión, como despidos polémicos, conflictos con otros dirigentes y denuncias judiciales.
