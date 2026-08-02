La ciudad de Firmat se prepara para despedir a Gabriel Real, histórico dirigente del Partido Demócrata Progresista (PDP) y secretario de Asuntos Legislativos del Gobierno de Santa Fe, quien falleció a los 67 años mientras regresaba al país tras asistir al Mundial de fútbol en Estados Unidos.
Firmat despide a Gabriel Real: el velorio comienza este domingo
La familia desestimó una ceremonia en la Legislatura provincial y optó por una despedida en Firmat.
El velorio se realizará en la sala velatoria La Santafesina, ubicada en calle Buenos Aires 1360. Comenzará este domingo 2 de agosto a las 15 y se extenderá hasta las 11 del lunes 3. La sala permanecerá abierta durante toda la noche para que familiares, amigos, vecinos y dirigentes políticos puedan acercarse a darle el último adiós.
El cuerpo llegó al país en las últimas horas
Los restos de Gabriel Real arribaron a la Argentina luego de completarse los trámites necesarios para su repatriación desde Estados Unidos.
El dirigente falleció en el aeropuerto de Nueva York, donde aguardaba junto a su familia el vuelo de regreso al país, tras sufrir una descompensación cardíaca. En un primer momento se había planteado la posibilidad de realizar una despedida en la Legislatura provincial, pero la propuesta fue finalmente descartada por la familia, que decidió que el velorio se desarrollara en Firmat.
Abogado de profesión, Gabriel Real fue diputado provincial en cuatro oportunidades y una de las principales referencias del Partido Demócrata Progresista. Al momento de su fallecimiento se desempeñaba como secretario de Asuntos Legislativos del Gobierno de Santa Fe.
Su muerte generó numerosas muestras de pesar de dirigentes de distintos espacios políticos, que destacaron su trayectoria y su aporte a la vida institucional de la provincia.
Despedida
Gabriel Real será velado desde este domingo en la sala velatoria La Santafesina de Firmat, tras la repatriación de sus restos desde Estados Unidos.