La localidad de Franck vivió una jornada cargada de emoción y reconocimiento con la celebración del centenario de la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”, institución emblemática que cumplió 100 años el 10 de abril de 2025 y que este año concretó sus festejos oficiales.
La Biblioteca Popular Mariano Moreno celebró su centenario en Franck
La Biblioteca Popular “Mariano Moreno” de Franck celebró su centenario con un acto institucional que reunió a autoridades y vecinos, destacando su rol clave en la cultura local.
El acto fue encabezado por la presidenta de la entidad, Malva Alberto, junto a los integrantes de la comisión directiva, y contó con la participación de autoridades provinciales y locales, entre ellas el senador departamental Rubén Pirola y la subsecretaria de Identidad y Territorio del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Natalia Enrico.
También estuvo presente el presidente comunal, Damián Franzen, quien destacó el valor de la institución en la vida social y cultural de la localidad.
Reconocimiento institucional y compromiso a futuro
Durante el acto, las autoridades coincidieron en resaltar el rol fundamental que cumple la biblioteca como espacio de formación, encuentro y promoción cultural.
“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando codo a codo con las instituciones que, como nuestra biblioteca, enriquecen el presente y el futuro de todos los franckinos”, expresó Franzen, subrayando el acompañamiento permanente del Estado local.
El mandatario también puso en valor el esfuerzo de quienes sostienen la institución día a día. “Destacamos el trabajo de cada uno de sus integrantes y el apoyo de la comunidad a este espacio de encuentro que, a través de la lectura, promueve el saber, el conocimiento y la cultura”, agregó.
Actualmente, la biblioteca cuenta con alrededor de 450 asociados y se posiciona como una referencia regional en materia de actividades educativas y culturales, consolidando su vigencia en un contexto de transformación social y tecnológica.
Una historia de crecimiento y consolidación
La trayectoria de la Biblioteca Popular “Mariano Moreno” está marcada por distintas etapas de crecimiento institucional. Entre 1996 y 1997 adoptó su nombre actual, en un proceso acompañado por el respaldo de la comuna local y la Dirección de la Escuela Nº 321, lo que significó un impulso clave para su desarrollo.
Durante el período comprendido entre 1996 y 2001, la institución fue presidida por Walter Beltramino, Ivete Morvan y Andrea Marroni, mientras que a partir de 2003 alcanzó un hito fundamental al convertirse formalmente en biblioteca popular, obteniendo personería jurídica.
En los años siguientes, la conducción estuvo a cargo de Fabián Imsant, Mabel Moro, Carina Godoy, Patricia Tardini y Sandra Gillig, quienes contribuyeron a consolidar el perfil institucional.
Un momento significativo se produjo el 15 de junio de 2018, cuando la biblioteca se trasladó a su actual sede, gracias a un convenio en comodato con la Mutual del Club Atlético Franck, lo que permitió mejorar sus condiciones edilicias y ampliar su propuesta de servicios.
Entre 2017 y 2024, la presidencia estuvo en manos de Gisela Moro e Ivana Chiavón, y en la actualidad la institución es conducida por Malva Alberto, quien lidera una nueva etapa de crecimiento y proyección.
A cien años de su fundación, la Biblioteca Popular “Mariano Moreno” reafirma su identidad como un pilar cultural de Franck, sostenida por el compromiso colectivo y proyectada hacia el futuro como un espacio clave para la educación, la cultura y la construcción de ciudadanía.