El Senador Provincial Alcides Calvo acompañado por la Ing. Bárbara Chivallero, realizó una visita y recorrió las instalaciones del Club Talleres de María Juana, donde fueron recibidos por dirigentes de la institución deportiva, entre ellos, Cecilia Brignone y la Presidenta Comunal, Zulma Maciel.
Calvo recorrió Instituciones locales de María Juana
El legislador visitó las instalaciones del Club Talleres y mantuvo un encuentro con representantes de instituciones intermedias de la localidad, donde se abordaron proyectos, necesidades y el presente del entramado social y educativo.
Con quienes dialogaron sobre el presente del club, su rol comunitario y los proyectos en desarrollo, además, del encuentro participaron representantes de distintas instituciones intermedias de la localidad, entre ellas establecimientos educativos, clubes y organizaciones sociales.
Acompañamiento
El momento fue oportuno, para que Calvo hiciera entrega a Clarisa Brignone, tesorera del Club Talleres de Maria Juana de un acompañamiento para la adquisición de calefactores para el salón de usos múltiples y una impresora térmica, solicitada oportunamente, por escrito.
Además junto a Maciel comprometieron seguir apoyando al club y en particular, a poder concretar la incorporación de un gimnasio para las distintas disciplinas deportivas.
También fue oportuno un encuentro con Susana Boschetto en representación del Club Atlético de Maria Juana para entregar un apoyo destinado a la disciplina básquet; al Presidente del Club Bochofilo Águila Blanca, Roberto Bauducco para adquisición de elementos eléctricos para las canchas de bochas.
A Norma Ereñu del Club de Abuelos, y a la Presidenta de la Sociedad Italiana de Maria Juana, Cristina Bertone y Pablo Vidal recibieron para la realización de evento y a Liliana Poncio docente de la Escuela de Educación Técnica Profesional N° 380 para la compra de equipamiento desarrollo educativo.
Por otro lado, Pablo Silvestro en representación de la Escuela de Educación Secundaria Particular Incorporada N° 8143 “José Manuel Estrada” de Maria Juana, recibió una notebook, solicitada por el establecimiento educativo para uso administrativo y pedagógico.
Trabajo conjunto
Calvo manifestó: “Cada encuentro con instituciones como el Club Talleres de María Juana reafirma la importancia del trabajo que realizan las instituciones en general dentro de cada comunidad, cumpliendo un rol fundamental en la contención, la participación y el desarrollo en sus localidades".
"En este marco, también quiero poner en valor la educación, que es una de las bases más importantes para el futuro, por eso acompañamos a cada institución educativa del Departamento Castellanos, con el compromiso de continuar gestionando y estando presentes, porque apoyando a la educación estamos invirtiendo, fortaleciendo y brindando herramientas a las nuevas generaciones.”