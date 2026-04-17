La localidad de Ramona fue parte de un Fam Tour organizado por la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe en el marco del programa “Viajá por tu Provincia”, una iniciativa destinada a fortalecer y visibilizar la oferta turística del territorio santafesino.
El programa "Viajá por tu Provincia" llegó a Ramona
La localidad de Ramona fue escenario de una variada agenda que incluyó promoción turística regional, regularización habitacional, un emotivo homenaje a Malvinas y una destacada propuesta educativa.
La propuesta convocó a operadores turísticos, agentes de viajes, influencers y prensa especializada, quienes recorrieron el centro-oeste provincial para conocer de primera mano los atractivos culturales y patrimoniales de la región.
En ese contexto, el circuito incluyó la visita a capillas rurales de distintas localidades, destacando el valor histórico y religioso de estos espacios.
El itinerario continuó en la Estancia El Vasquito, donde los visitantes pudieron experimentar el turismo rural en contacto con el paisaje productivo característico de la zona. Finalmente, en Ramona, el Complejo Museográfico abrió sus puertas con una propuesta integral que incluyó salas temáticas y representaciones de figuras históricas locales.
La jornada concluyó con un almuerzo típico de ravioles caseros, evocando la tradicional fiesta provincial que distingue a la localidad, consolidando una experiencia que combinó identidad, historia y gastronomía.
Este tipo de acciones permite a los actores del sector conocer la infraestructura y calidad de los servicios, facilitando la generación de nuevos paquetes turísticos y promoviendo la descentralización de la actividad en la provincia.
Avances en regularización habitacional
En paralelo, la localidad fue sede de una jornada de regularización de planes habitacionales, impulsada por la gestión comunal en articulación con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.
El operativo tuvo como objetivo descentralizar la atención administrativa, permitiendo que los adjudicatarios puedan resolver trámites sin necesidad de trasladarse a otras ciudades. Durante la jornada, se brindó asesoramiento en escrituración, actualización de documentos, cancelación de deudas y regularización de situaciones pendientes.
Esta iniciativa busca avanzar en la normalización de viviendas que aún no cuentan con titularización definitiva, reduciendo el déficit de escrituración y otorgando mayor seguridad jurídica a las familias beneficiarias.
Memoria, educación y formación para el futuro
En el plano institucional y comunitario, Ramona también conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con un acto público realizado en la Plaza Sarmiento, frente al monumento alegórico.
La ceremonia fue organizada por la comuna local y la EESOPI Nº 3023, y contó con la participación de excombatientes, quienes compartieron sus testimonios con estudiantes y vecinos. El encuentro se destacó por el respeto, la reflexión y el compromiso colectivo en la construcción de la memoria histórica.
Asimismo, la institución educativa fue protagonista de otra actividad relevante: la realización de la jornada regional del certamen “Sembrando Empresarios”, orientado a estudiantes secundarios.
El programa, promovido por SimulArg, propone una experiencia interactiva mediante la simulación de empresas, donde los jóvenes deben tomar decisiones estratégicas en áreas como producción, marketing, finanzas y recursos humanos.
La competencia reunió a participantes de distintas localidades, fomentando el desarrollo de habilidades clave para el mundo empresarial y fortaleciendo el espíritu emprendedor en las nuevas generaciones.