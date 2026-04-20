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El Club de Leones de San Jerónimo Norte retoma controles gratuitos de salud preventiva

El Club de Leones de San Jerónimo Norte anunció el inicio de una nueva campaña anual de salud preventiva, destinada a promover el control y la detección temprana de enfermedades crónicas en la comunidad.

Para el control de glucemia, se recomienda asistir con un breve ayuno, a fin de obtener resultados más precisos.Para el control de glucemia, se recomienda asistir con un breve ayuno, a fin de obtener resultados más precisos.
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La iniciativa contempla la realización de controles gratuitos de glucemia y presión arterial, dos indicadores clave para la prevención de patologías como la diabetes y la hipertensión.

El servicio está dirigido a toda la población y busca facilitar el acceso a chequeos básicos que permiten identificar factores de riesgo de manera temprana.

Equipos de nutrición y endocrinología asesoran a los asistentes sobre alimentación y bienestar.Para el control de glucemia, se recomienda asistir con un breve ayuno, a fin de obtener resultados más precisos.

Según se informó, los controles serán completamente gratuitos y estarán abiertos al público en general, sin necesidad de inscripción previa.

Desde la institución remarcaron que este tipo de acciones apunta a acercar herramientas de cuidado de la salud a toda la comunidad, especialmente a quienes no realizan controles médicos de manera periódica.

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Para el control de glucemia, se recomienda asistir con un breve ayuno, a fin de obtener resultados más precisos.

Prevención y concientización

La campaña se enmarca en el trabajo sostenido del club bajo su lema internacional, orientado a la asistencia y el servicio comunitario.

En este caso, el foco está puesto en la concientización sobre la importancia de la detección temprana de enfermedades no transmisibles, que muchas veces se desarrollan sin síntomas visibles en sus etapas iniciales.

Presión arterial altaLa campaña se enmarca en el trabajo sostenido del club bajo su lema internacional, orientado a la asistencia y el servicio comunitario.

Desde la organización destacaron que controles simples y de corta duración pueden ser determinantes para iniciar tratamientos a tiempo o modificar hábitos que mejoren la calidad de vida.

Convocatoria a la comunidad

La propuesta invita a vecinos de San Jerónimo Norte a participar de estos controles y aprovechar un servicio pensado para el bienestar general. La campaña se desarrollará durante el mes en curso, en fechas y horarios que serán informados oportunamente por la institución.

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Este tipo de iniciativas refuerza el rol de las organizaciones intermedias en la promoción de la salud y el acompañamiento comunitario, contribuyendo a una mejor calidad de vida en la localidad.

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