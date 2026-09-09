Departamento Garay

Regularizaron diez viviendas y ya son 65 los títulos tramitados en Helvecia

Diez familias de Helvecia avanzaron en la regularización dominial de sus viviendas mediante el programa “Tu Casa, Tuya”. Con esta nueva instancia, ya son 65 los títulos de propiedad tramitados en la localidad, mientras continúa el proceso que contempla alcanzar a más de 580 familias.