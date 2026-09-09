Diez familias de Helvecia, departamento Garay, avanzaron en la regularización dominial de sus viviendas a través del programa “Tu Casa, Tuya”. La iniciativa contempla la entrega de títulos de propiedad a vecinos cuyos hogares se encuentran construidos sobre terrenos municipales.
Regularizaron diez viviendas y ya son 65 los títulos tramitados en Helvecia
Diez familias de Helvecia avanzaron en la regularización dominial de sus viviendas mediante el programa “Tu Casa, Tuya”. Con esta nueva instancia, ya son 65 los títulos de propiedad tramitados en la localidad, mientras continúa el proceso que contempla alcanzar a más de 580 familias.
Con las nuevas firmas, el proceso de regularización ya alcanzó los 65 trámites en la localidad. El objetivo planteado para Helvecia contempla llegar a más de 580 familias de distintos sectores de la ciudad.
La escrituración permite formalizar la situación jurídica de los inmuebles y brindar a los propietarios seguridad sobre la titularidad de sus viviendas. Además, contar con la documentación correspondiente facilita distintos trámites vinculados con el inmueble y permite consolidar el patrimonio familiar.
Asistencia para completar los trámites
El proceso se desarrolla mediante el Programa de Articulación para el Acceso a la Titularidad Dominial, que brinda asistencia técnica y financiera a municipios y comunas para avanzar en los procedimientos administrativos, catastrales y jurídicos necesarios para la escrituración.
La regularización también permite ordenar la situación catastral y tributaria de los sectores involucrados y avanzar en la incorporación de las viviendas al sistema formal de propiedad.
En Helvecia, el esquema contempla distintos sectores de la localidad, entre ellos los barrios Santa Teresita, La Granja, Anexo Corralón, Las Flores, Cementerio y Ocampo.
Un sector de Santa Teresita permitirá regularizar 246 viviendas
Como parte de la continuidad del proceso, fue recibido el plano de mensura y subdivisión correspondiente a un sector del barrio Santa Teresita. El trabajo demandó una inversión de $41,4 millones y constituye un paso administrativo necesario para avanzar con la regularización de 246 viviendas.
La documentación permitirá continuar con las distintas etapas técnicas y jurídicas requeridas para que las familias de ese sector puedan acceder posteriormente a sus respectivos títulos de propiedad.
De esta manera, el proceso de regularización dominial en Helvecia suma nuevas viviendas y amplía progresivamente el alcance de la documentación que acredita la titularidad de los inmuebles.