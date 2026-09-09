#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Departamento Garay

Regularizaron diez viviendas y ya son 65 los títulos tramitados en Helvecia

Diez familias de Helvecia avanzaron en la regularización dominial de sus viviendas mediante el programa “Tu Casa, Tuya”. Con esta nueva instancia, ya son 65 los títulos de propiedad tramitados en la localidad, mientras continúa el proceso que contempla alcanzar a más de 580 familias.

El programa Tu Casa, Tuya suma nuevos títulos de propiedad en HelveciaEl programa Tu Casa, Tuya suma nuevos títulos de propiedad en Helvecia
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Diez familias de Helvecia, departamento Garay, avanzaron en la regularización dominial de sus viviendas a través del programa “Tu Casa, Tuya”. La iniciativa contempla la entrega de títulos de propiedad a vecinos cuyos hogares se encuentran construidos sobre terrenos municipales.

Con las nuevas firmas, el proceso de regularización ya alcanzó los 65 trámites en la localidad. El objetivo planteado para Helvecia contempla llegar a más de 580 familias de distintos sectores de la ciudad.

HelveciaEl programa Tu Casa, Tuya suma nuevos títulos de propiedad en Helvecia

La escrituración permite formalizar la situación jurídica de los inmuebles y brindar a los propietarios seguridad sobre la titularidad de sus viviendas. Además, contar con la documentación correspondiente facilita distintos trámites vinculados con el inmueble y permite consolidar el patrimonio familiar.

Asistencia para completar los trámites

El proceso se desarrolla mediante el Programa de Articulación para el Acceso a la Titularidad Dominial, que brinda asistencia técnica y financiera a municipios y comunas para avanzar en los procedimientos administrativos, catastrales y jurídicos necesarios para la escrituración.

Mirá tambiénVenado Tuerto proyecta un nuevo estadio cubierto multipropósito para 2027

La regularización también permite ordenar la situación catastral y tributaria de los sectores involucrados y avanzar en la incorporación de las viviendas al sistema formal de propiedad.

En Helvecia, el esquema contempla distintos sectores de la localidad, entre ellos los barrios Santa Teresita, La Granja, Anexo Corralón, Las Flores, Cementerio y Ocampo.

Un sector de Santa Teresita permitirá regularizar 246 viviendas

Como parte de la continuidad del proceso, fue recibido el plano de mensura y subdivisión correspondiente a un sector del barrio Santa Teresita. El trabajo demandó una inversión de $41,4 millones y constituye un paso administrativo necesario para avanzar con la regularización de 246 viviendas.

Mirá tambiénEl búfalo gana espacio en el norte santafesino como alternativa productiva

La documentación permitirá continuar con las distintas etapas técnicas y jurídicas requeridas para que las familias de ese sector puedan acceder posteriormente a sus respectivos títulos de propiedad.

HelveciaEl programa Tu Casa, Tuya suma nuevos títulos de propiedad en Helvecia

De esta manera, el proceso de regularización dominial en Helvecia suma nuevas viviendas y amplía progresivamente el alcance de la documentación que acredita la titularidad de los inmuebles.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Garay
Helvecia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro