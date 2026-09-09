En Vera

El búfalo gana espacio en el norte santafesino como alternativa productiva

La primera Fiesta Provincial del Búfalo permitió poner en escena una actividad que busca crecer en el territorio santafesino. Desde la Asociación Santafesina de Búfalos destacaron la rusticidad, adaptación y eficiencia productiva de la especie, mientras especialistas remarcaron sus características como alternativa para la producción de carne y leche.