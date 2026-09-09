La producción bubalina comienza a consolidarse como una alternativa dentro de la ganadería santafesina. Así lo planteó el presidente de la Asociación Santafesina de Búfalos, Gerónimo Jaeggi, durante la primera Fiesta Provincial del Búfalo, un encuentro que permitió difundir las características de la especie y acercar esta actividad a productores, estudiantes y público en general.
El búfalo gana espacio en el norte santafesino como alternativa productiva
La primera Fiesta Provincial del Búfalo permitió poner en escena una actividad que busca crecer en el territorio santafesino. Desde la Asociación Santafesina de Búfalos destacaron la rusticidad, adaptación y eficiencia productiva de la especie, mientras especialistas remarcaron sus características como alternativa para la producción de carne y leche.
Jaeggi destacó la realización del evento y señaló que el búfalo ya encontró un lugar dentro del territorio provincial debido a sus características productivas y a su capacidad de adaptación.
Según explicó, se trata de un animal rústico, eficiente y adaptable, cualidades que lo convierten en una opción para diversificar las producciones ganaderas y aprovechar diferentes ambientes del territorio santafesino.
Una especie que busca consolidarse
El crecimiento de la población bubalina plantea también nuevos desafíos para el sector. En este sentido, desde la Asociación Santafesina de Búfalos remarcaron la necesidad de fortalecer la investigación, la capacitación y la generación de información sobre la especie.
“El crecimiento de la población bubalina necesita de todos”, sostuvo Jaeggi, quien consideró fundamental el aporte de profesionales que investiguen y generen conocimientos, además de instancias de capacitación y políticas que acompañen el desarrollo de la actividad.
Otro de los desafíos está relacionado con el conocimiento que existe sobre el búfalo fuera de los ámbitos productivos. Al tratarse de una especie con menor presencia que el ganado bovino tradicional, la difusión de sus características constituye un aspecto central para ampliar su incorporación.
La Fiesta Provincial del Búfalo se presentó justamente como un espacio para acercar esa información a las nuevas generaciones vinculadas con el sector agropecuario.
Carne con características particulares
Durante la jornada, la médica veterinaria María Eugenia Ruiz brindó una charla sobre la cría de búfalos destinada a estudiantes de las Escuelas de la Familia Agrícola (EFA).
La especialista explicó que una de las dificultades para incorporar la especie está relacionada con su menor grado de conocimiento entre la población, aunque destacó que representa una alternativa productiva con características particulares.
Entre ellas mencionó las propiedades de su carne, a la que describió como magra y con bajo contenido de grasa intramuscular. También señaló que presenta una coloración más oscura, asociada a su contenido de hierro, características que pueden resultar atractivas desde el punto de vista nutricional.
La difusión de estos atributos forma parte del proceso de incorporación del búfalo a nuevos mercados y de la construcción de una demanda que acompañe el crecimiento de la producción.
Rusticidad y doble propósito
Además de la producción de carne, el búfalo se caracteriza por ser un animal de doble propósito, con posibilidades de aprovechamiento tanto para carne como para leche.
Ruiz remarcó especialmente su rusticidad y adaptación, junto con un esquema productivo que puede presentar costos relativamente bajos y buenos niveles de rendimiento.
“Se trata de un animal de doble propósito, con un pelaje distinto, rústico pero noble, de bajo costo con un buen rendimiento en carne de muy buena calidad”, resumió la profesional.
Con estas características, la actividad bubalina busca ampliar su presencia en Santa Fe y convertirse en una alternativa más dentro de la matriz ganadera provincial. La capacitación de productores y estudiantes, el desarrollo de investigación y la difusión de sus cualidades aparecen como factores claves para acompañar ese proceso.