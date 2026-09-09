Entre Virginia y Capivara

Comenzó la repavimentación de 28,5 kilómetros de la Ruta Provincial 13

Los trabajos abarcan el tramo comprendido entre Virginia y Capivara, atravesando Constanza, y demandarán una inversión provincial superior a los $21.035 millones. La obra contempla el reciclado de la calzada, fresado y colocación de una nueva carpeta de concreto asfáltico. El plazo de ejecución previsto es de 12 meses.