Con el inicio de los primeros trabajos en el distrito Constanza, comenzó la obra de repavimentación de un tramo de 28,5 kilómetros de la Ruta Provincial N.º 13, entre las localidades de Virginia y Capivara, pasando por Constanza, en el departamento San Cristóbal.
Comenzó la repavimentación de 28,5 kilómetros de la Ruta Provincial 13
Los trabajos abarcan el tramo comprendido entre Virginia y Capivara, atravesando Constanza, y demandarán una inversión provincial superior a los $21.035 millones. La obra contempla el reciclado de la calzada, fresado y colocación de una nueva carpeta de concreto asfáltico. El plazo de ejecución previsto es de 12 meses.
La intervención contempla la recuperación integral de la calzada y tiene un plazo de ejecución previsto de 12 meses. La obra fue adjudicada mediante la Licitación Pública N.º 35/2025 a la empresa Ponce Construcciones, con una inversión provincial superior a los $21.035 millones.
El inicio de los trabajos fue acompañado por el senador provincial Felipe Michlig y el diputado provincial Marcelo González, junto a autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad, representantes de la empresa contratista y presidentes comunales de localidades de la zona.
Un tramo clave para la circulación regional
La Ruta Provincial 13 constituye una vía de comunicación de importancia para distintas localidades del departamento San Cristóbal y la región. El tramo que será intervenido conecta Virginia, Constanza y Capivara y presenta un deterioro asociado a los años de uso y a las condiciones de transitabilidad.
De acuerdo con las características de la obra, la intervención permitirá renovar la estructura de la calzada y mejorar las condiciones de circulación a lo largo de los 28,5 kilómetros previstos.
Durante la presentación, el subadministrador de Vialidad Zona Norte, Sergio Cardozo, detalló que los trabajos comenzarán con un reciclado de la calzada a 30 centímetros de profundidad, seguido de un fresado inicial de cinco centímetros.
Posteriormente se ejecutará una nueva carpeta de concreto asfáltico de seis centímetros de espesor y 7,50 metros de ancho, que se extenderá a lo largo de todo el tramo comprendido por la obra.
Una inversión superior a los $21.000 millones
La ejecución de los trabajos representa una inversión de $21.035 millones por parte del Gobierno de Santa Fe. La contratación de la empresa Ponce Construcciones se realizó a través de un proceso de licitación pública.
El proyecto contempla una intervención de mayor profundidad que una reparación superficial, ya que incluye el tratamiento de la estructura existente de la ruta y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica.
Desde la empresa responsable de los trabajos destacaron además que se trata de una firma radicada en la zona y remarcaron la importancia de la obra tanto para la circulación como para la actividad económica de las localidades vinculadas con este corredor vial.
Una obra esperada para la región
Durante el inicio de la obra, Michlig señaló que la Ruta Provincial 13 tiene más de cinco décadas desde su pavimentación y consideró que la intervención permitirá mejorar su conservación y las condiciones de transitabilidad.
“Se trata de una vía que cuenta con más de 50 años desde su pavimentación”, señaló el senador, al destacar que la renovación de la calzada apunta a darle mayor durabilidad.
Del acto participaron también el subadministrador de Vialidad Zona Norte, Sergio Cardozo; el director de Vialidad Zona Norte, Carlos Cattaneo; el inspector de obra, Pedro Cian; el jefe de obra, Fabián Díaz; Marcos Oviedo, integrante de la institución de obra; y Juan Manuel Ponce, responsable de Ponce Construcciones.
También estuvieron presentes los presidentes comunales de Constanza, Claudio Cuaranta; Virginia, Pedro Fraire; Humberto Primo, Mauro Gilbert; y Moisés Ville, Marcelo Lind.
La obra tiene un plazo estimado de 12 meses, período durante el cual se desarrollarán las distintas etapas de recuperación de la calzada hasta completar el tramo de 28,5 kilómetros entre Virginia y Capivara.