La ciudad de San Justo podría incorporar una nueva propuesta de formación terciaria vinculada al área de salud. Se trata de la Tecnicatura Superior en Acompañante Terapéutico, cuya creación fue impulsada mediante un proyecto de comunicación presentado en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe por el senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla.
Una nueva propuesta de formación terciaria vinculada a la salud mental podría llegar a San Justo
El proyecto propone incorporar la Tecnicatura Superior en Acompañante Terapéutico al Instituto Superior de Profesorado N.º 20 “Senador Néstor Juan Zamaro”. La iniciativa apunta a ampliar la oferta educativa de nivel superior y responder a la creciente demanda de profesionales vinculados al acompañamiento en salud mental y discapacidad.
La iniciativa plantea que la carrera tenga como sede el Instituto Superior de Profesorado N.º 20 “Senador Néstor Juan Zamaro”, institución que cuenta con una trayectoria en la formación de nivel superior y que actualmente ofrece la Tecnicatura Superior en Enfermería y distintas carreras de formación docente.
El proyecto busca ampliar las alternativas educativas disponibles en San Justo y su zona de influencia, especialmente para jóvenes y adultos que actualmente deben trasladarse a otras localidades para acceder a determinadas propuestas de educación superior.
Una formación vinculada a la salud mental y la discapacidad
La propuesta académica contempla un diseño curricular enmarcado en la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnico Profesional y los lineamientos establecidos por el Consejo Federal de Educación.
Además, la formación se encuentra relacionada con los nuevos paradigmas de abordaje de la salud mental, que incorporan perspectivas vinculadas con los derechos humanos, la inclusión, la autonomía y el respeto por las particularidades de cada persona.
En este contexto, la formación de acompañantes terapéuticos adquiere relevancia frente a la demanda de prestaciones relacionadas con la salud mental y la discapacidad. El objetivo es contar con trabajadores capacitados para desarrollar tareas de acompañamiento, contención y apoyo en diferentes situaciones de la vida cotidiana.
El proyecto sostiene que la incorporación de esta carrera permitiría formar recursos humanos en la propia región y favorecer una mayor disponibilidad de profesionales capacitados para desempeñarse en los distintos ámbitos donde se requiere este tipo de acompañamiento.
Una carrera que complementaría la oferta del Instituto 20
Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es que el Instituto Superior de Profesorado N.º 20 cuenta con condiciones que permitirían incorporar la nueva propuesta.
La institución posee infraestructura, personal administrativo y alternativas pedagógicas que podrían facilitar el desarrollo de la tecnicatura. Además, la carrera tendría posibilidades de articulación con las propuestas educativas que actualmente se dictan, particularmente con aquellas vinculadas al área de salud.
En ese sentido, la Tecnicatura Superior en Enfermería que ya funciona en el establecimiento constituye un antecedente que permitiría generar vínculos entre distintas áreas de formación y fortalecer la oferta académica relacionada con el cuidado y el acompañamiento de las personas.
Según los fundamentos del proyecto, la implementación de la nueva carrera requeriría una inversión adicional acotada por parte del Estado provincial, principalmente relacionada con la creación de horas cátedra.
El objetivo de ampliar las oportunidades educativas en la región
Durante la presentación de la iniciativa, Borla planteó la importancia de avanzar hacia una distribución territorial equilibrada de las propuestas de educación superior.
El proyecto apunta a que quienes viven en San Justo y localidades cercanas puedan acceder a nuevas alternativas de formación sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos. La posibilidad de estudiar una carrera terciaria en la propia región también puede contribuir a fortalecer la disponibilidad de profesionales capacitados para atender demandas específicas de la comunidad.
Ahora, la propuesta deberá continuar su tratamiento legislativo y avanzar en las instancias correspondientes para evaluar la eventual incorporación de la Tecnicatura Superior en Acompañante Terapéutico a la oferta académica del Instituto Superior de Profesorado N.º 20 de San Justo.