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Una nueva propuesta de formación terciaria vinculada a la salud mental podría llegar a San Justo

El proyecto propone incorporar la Tecnicatura Superior en Acompañante Terapéutico al Instituto Superior de Profesorado N.º 20 “Senador Néstor Juan Zamaro”. La iniciativa apunta a ampliar la oferta educativa de nivel superior y responder a la creciente demanda de profesionales vinculados al acompañamiento en salud mental y discapacidad.