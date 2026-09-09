Inversión provincial

Venado Tuerto proyecta un nuevo estadio cubierto multipropósito para 2027

El Gobierno de Santa Fe anunció la proyección de un estadio cubierto multipropósito para Venado Tuerto, con características similares a los escenarios previstos para los Juegos Suramericanos. El espacio tendría capacidad para unas 3.000 personas sentadas y podría ampliarse hasta 6.000 espectadores en recitales y otros eventos. La construcción está prevista para comenzar durante 2027.