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Venado Tuerto proyecta un nuevo estadio cubierto multipropósito para 2027

El Gobierno de Santa Fe anunció la proyección de un estadio cubierto multipropósito para Venado Tuerto, con características similares a los escenarios previstos para los Juegos Suramericanos. El espacio tendría capacidad para unas 3.000 personas sentadas y podría ampliarse hasta 6.000 espectadores en recitales y otros eventos. La construcción está prevista para comenzar durante 2027.

Así será la fachada del estadio.Así será la fachada del estadio.
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El Gobierno de Santa Fe proyecta un nuevo estadio cubierto multipropósito en la ciudad, idéntico a los que se utilizarán para los Juegos Suramericanos en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Sin dudas, la iniciativa provincial termina siendo una noticia más que positiva para la ciudad y toda la región sur, dado que durante el 2027 se podrá apreciar el inicio de la construcción de este estadio multipropósito.

El Gobierno Provincial construirá un estadio multipropósito en Venado TuertoEl Gobierno Provincial construirá un estadio multipropósito en Venado Tuerto

Según expresó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, las características de este nuevo estadio serán similares a los construidos recientemente en las ciudades sedes de los Juegos Suramericanos: “Contará con unas 3.000 butacas para espectadores sentados, mientras que, para eventos que utilicen también el campo de juego, como recitales y actos, la capacidad podría ampliarse a 6.000 personas. En los juegos suramericanos que nos tocan organizar podrán apreciarse los espacios modernos, la tecnología, la iluminación y el estilo arquitectónico de avanzada que presentan este tipo de estadios”.

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“Esta obra a ejecutarse por el Gobierno de Maximiliano Pullaro tendrá una altura aproximada de 12 metros y estará preparada para futsal, vóley, pádel, patín, gimnasia artística y boxeo, entre otras disciplinas deportivas. Pero también permitirá albergar cualquier tipo de actividad cultural o recitales de música, porque su infraestructura lo permitirá”, señaló Enrico.

El Gobierno Provincial construirá un estadio multipropósito en Venado TuertoAsí será el interior del estadio.

Por su parte, el intendente Chiarella expresó su alegría tras conocerse la noticia: “Primeramente agradecer en nombre de nuestra comunidad al gobernador Maxi Pullaro y al ministro Lisandro Enrico, es un anuncio que aportará otro espacio de jerarquía a la ciudad, y que de alguna manera afirma el proceso de crecimiento que estamos atravesando hace años en Venado Tuerto, pudiendo desarrollar distintas obras. Nuestro equipo municipal se pondrá a evaluar las opciones de terrenos disponibles para proyectar este estadio cubierto gigante de características internacionales”.

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“Con todas las actividades que podremos desarrollar allí sin dudas es una gran oportunidad que se nos presenta como ciudad y como región, porque también muchos vecinos de otras localidades podrán disfrutarlo. A medida que demos pasos seguros las iremos transmitiendo, pero fue muy importante este llamado que nos hizo el propio Gobernador para saber que en un futuro inmediato Venado Tuerto contará con su estadio invencible”, concluyó.

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