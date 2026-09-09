Desarrollo productivo

Michlig recorrió las obras de infraestructura de la Sociedad Rural de Hersilia

Representantes de la Sociedad Rural de Hersilia mantuvieron una reunión de trabajo con el senador Felipe Michlig, el diputado Marcelo González y la presidenta comunal Silvana Romero. Durante el encuentro se analizaron proyectos vinculados con la actividad productiva, infraestructura, educación y seguridad, además de recorrer las mejoras realizadas en el predio.