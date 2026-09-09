La Sociedad Rural de Hersilia fue escenario de una reunión de trabajo en la que se abordaron diferentes temas vinculados con el desarrollo productivo y las necesidades de la institución. Del encuentro participaron el senador provincial Felipe Michlig, el diputado provincial Marcelo González y la presidenta comunal de Hersilia, Silvana Romero.
Michlig recorrió las obras de infraestructura de la Sociedad Rural de Hersilia
Representantes de la Sociedad Rural de Hersilia mantuvieron una reunión de trabajo con el senador Felipe Michlig, el diputado Marcelo González y la presidenta comunal Silvana Romero. Durante el encuentro se analizaron proyectos vinculados con la actividad productiva, infraestructura, educación y seguridad, además de recorrer las mejoras realizadas en el predio.
Por parte de la entidad rural estuvieron presentes su presidente, Carlos Jordan; Ana Jordan, integrante de la Comisión de Damas; la médica veterinaria Laura Valdemarín, responsable del control sanitario del CUEL en la Sociedad Rural, y otros integrantes de la comisión directiva.
Durante la reunión se repasaron distintas inquietudes y proyectos relacionados con producción, infraestructura, educación y seguridad, además de iniciativas que la institución viene desarrollando para mejorar sus instalaciones y fortalecer los servicios que brinda a productores de la zona.
Mejoras en corrales, manga y cargaderos
Como parte de la visita, los representantes recorrieron las instalaciones de la Sociedad Rural y observaron las obras de infraestructura realizadas recientemente en el predio.
Uno de los sectores destacados fue el destinado a la actividad ganadera, donde se concretaron mejoras en corrales, manga y cargaderos. Estas intervenciones permiten optimizar las condiciones de trabajo y el funcionamiento de las instalaciones destinadas a remates y ferias ganaderas.
La infraestructura cumple un rol importante para la actividad productiva de Hersilia y su zona de influencia, particularmente en una región donde la ganadería constituye una de las principales actividades económicas.
Proyectos y trabajo conjunto
Otro de los puntos analizados durante el encuentro fue la posibilidad de avanzar en iniciativas de trabajo conjunto entre la Sociedad Rural, la Comuna de Hersilia y los representantes legislativos.
El objetivo es acompañar las necesidades planteadas por la institución y evaluar alternativas que permitan continuar mejorando sus instalaciones y servicios.
En ese marco, desde la entidad rural se compartieron proyectos y necesidades vinculados con su funcionamiento, mientras que los representantes de los distintos ámbitos institucionales manifestaron su disposición a continuar acompañando las iniciativas que puedan contribuir al desarrollo de la comunidad.
El rol de la Sociedad Rural en la actividad regional
La visita también permitió poner en valor el trabajo que desarrolla la Sociedad Rural de Hersilia en el acompañamiento de productores y en la generación de espacios vinculados con la actividad agropecuaria.
La entidad cuenta con instalaciones destinadas a remates y ferias ganaderas, además de servicios relacionados con el control sanitario y otras actividades vinculadas al sector.
El encuentro concluyó con el compromiso de mantener abiertos los canales de diálogo y continuar articulando acciones orientadas a fortalecer la infraestructura, la actividad productiva y los servicios que la Sociedad Rural brinda a Hersilia y a su zona de influencia.