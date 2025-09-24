Actividad legislativa

Dolzani entregó una nueva tanda de herramientas para emprendedores de San Javier

"Llevamos casi 40 soluciones para emprendedores dedicados a la jardinería, corte de pasto y techería. Ellos las habían solicitado mediante una sencilla notita de presentación y elaboración de los objetivos, en la casa del Senado".