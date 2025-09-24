Dolzani entregó una nueva tanda de herramientas para emprendedores de San Javier
"Llevamos casi 40 soluciones para emprendedores dedicados a la jardinería, corte de pasto y techería. Ellos las habían solicitado mediante una sencilla notita de presentación y elaboración de los objetivos, en la casa del Senado".
"Les deseamos todos los éxitos y ojalá sean recursos para ayudarlos a salir adelante mediante el trabajo, qué es lo que realmente nos permitirá crecer dignamente" concluyó en tanto Dolzani.
En el marco del programa "Banco de Herramientas" que lleva adelante el equipo del senador Oscar Dolzani, se realizó ayer la entrega de casi 40 artículos para emprendedores, entre motoguadañas y motosierras, en el cuartel de los Bomberos Voluntarios. En esta ocasión fue para la ciudad de San Javier, pero también en estos días se han sumado beneficiarios de Alejandra y Romang. Se incluyó al club huracán para su predio de fútbol y al club Defensores de San Antonio.
"Llevamos casi 40 soluciones para emprendedores dedicados a la jardinería, corte de pasto y techería. Ellos las habían solicitado mediante una sencilla notita de presentación y elaboración de los objetivos, en la casa del Senado".
"Les deseamos todos los éxitos y ojalá sean recursos para ayudarlos a salir adelante mediante el trabajo, qué es lo que realmente nos permitirá crecer dignamente" concluyó en tanto Dolzani.
Apoyo
"Pero ya hemos entregado en otras ocasiones mediante las comunas del departamento San Javier por ejemplo, donde los interesados se anotaban y luego recibían su pedido" contó el Senador, quién dijo que en lo que va de su gestión, ya fueron mas de 400 las herramientas distribuidas, generando una clara posibilidad para generar un ingreso genuino, mediante el trabajo.
La legisladora suplente, Marcela Vivas, indicó que "cada persona que se llevó su máquina, firmó un acta acuerdo en la que se compromete a cuidarla, no venderla y además da el consentimiento para que nuestro equipo, llegue a su domicilio e inspeccione su posesión sin previo aviso. Hay muchísima demanda y por eso les pedimos que cuiden y valoren tener estas cosas, cuando hay todavía mucha gente esperando".
Entrega de materiales
La entrega cuenta además con una charla técnica y de cuidados básicos a cargo del mecánico "Carucho" Solis y su hijo Juan Cruz, quienes desinteresadamente llevan adelante esta instancia y lo vienen haciendo en cada entrega.
"Les deseamos todos los éxitos y ojalá sean recursos para ayudarlos a salir adelante mediante el trabajo, qué es lo que realmente nos permitirá crecer dignamente" concluyó en tanto Dolzani.
"Les deseamos todos los éxitos y ojalá sean recursos para ayudarlos a salir adelante mediante el trabajo, qué es lo que realmente nos permitirá crecer dignamente" concluyó en tanto Dolzani.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.