Casilda homenajeó a San Martin a 175 años de su fallecimiento

El intendente Guillermo Franchella presidió la actividad oficial en la plaza homónima de esa localidad del departamento Caseros. Del acto participaron integrantes del regimiento Granaderos a Caballo.

Se realizó el acto Oficial por el 175° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del Gral. San Martín
 17:04
Por: 

Este domingo se realizó el acto oficial por el aniversario del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín, en la plaza que lleva su nombre en la localidad de Casilda. Con la presencia del intendente Franchella, autoridades del Concejo Municipal, Bomberos, instituciones educativas y la banda de música local “César Mastroiacovo”.

Durante el acto, se rindió tributo a uno de los más grandes próceres de la historia argentina, recordando su legado y su contribución a la independencia de América Latina.

Por otra parte, el músico Federico Reschini entonó las estrofas del Himno Nacional ante el público presente.

Reseña

José Francisco de San Martín nació un 25 de febrero pero de 1778. Fue hijo del capitán don Juan de San Martín y de doña Gregoria Matorras del Ser.

Nació y se crió en Yapeyú, lugar que hoy forma parte de la provincia de Corrientes y que en aquel entonces fue capital de uno de los cuatro departamentos en los que habían sido agrupados los treinta pueblos de las misiones guaraníticas donde su padre ejerció las funciones de Teniente Gobernador hasta 1775.

